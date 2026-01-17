Ключевые моменты:

Морозы, сильный ветер (9-14 м/с северо-восточный) и гололедица на дорогах.

Одесса: ночью 8-10°С мороза, днем ​​4-6°С мороза.

Одесская область: ночью 8-13°С мороза, днем ​​4-9°С мороза.

Погода в Одессе

В городе Одесса 18 января облачно с прояснениями, без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Ночью температура снизится до 8-10 ° С мороза, днем ​​- до 4-6 ° С мороза.

Погода в Одесской области

В Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами возможны небольшой снег и гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 8-13 ° С мороза, днем ​​- 4-9 ° С мороза. На дорогах области видимость хорошая, но местами образуется гололедица – осторожно за рулем!

Напомним, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для нынешнего сезона для Одесской области. Впервые в этом зимнем сезоне 2025-2026 годов температура ночью на всех метеостанциях области опустилась ниже -10 °C.

