Ключевые моменты:

Температура воды у берегов Одессы составит 18–19°С.

Погода комфортная: до +24°С и без осадков.

Днем северо-западный ветер сменится на юго-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воды в Черном море 14 июня

Если вы планировали открыть купальный сезон в это воскресенье, приготовьтесь к бодрящему заплыву. Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что завтра вода в Одессе прогреется до 18–19°С. Это чуть прохладнее, чем днем ранее, когда спутники фиксировали в заливе около 20°С, так что для долгих заплывов вода может показаться холодноватой.

Сама погода в городе будет просто отличной для отдыха на свежем воздухе. Ожидается переменная облачность, но существенных осадков в самой Одессе не предвидится. Днем воздух прогреется до комфортных +22–24°С, а ночью будет достаточно свежо — около +14–16°С.

Ветер будет умеренным, до 12 м/с, поэтому сильных волн или опасных метеорологических явлений не ожидается.

Если же вы решите поехать на отдых за город, в область, стоит захватить зонтик. В отличие от Одессы, в некоторых районах региона днем возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Ранее специалисты отобрали пробы и подтвердили: на восьми популярных пляжах Одессы и Черноморска она безопасна по микробиологическим показателям.

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