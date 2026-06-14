Ключевые моменты:
- Температура воды у берегов Одессы составит 18–19°С.
- Погода комфортная: до +24°С и без осадков.
- Днем северо-западный ветер сменится на юго-западный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воды в Черном море 14 июня
Если вы планировали открыть купальный сезон в это воскресенье, приготовьтесь к бодрящему заплыву. Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что завтра вода в Одессе прогреется до 18–19°С. Это чуть прохладнее, чем днем ранее, когда спутники фиксировали в заливе около 20°С, так что для долгих заплывов вода может показаться холодноватой.
Сама погода в городе будет просто отличной для отдыха на свежем воздухе. Ожидается переменная облачность, но существенных осадков в самой Одессе не предвидится. Днем воздух прогреется до комфортных +22–24°С, а ночью будет достаточно свежо — около +14–16°С.
Ветер будет умеренным, до 12 м/с, поэтому сильных волн или опасных метеорологических явлений не ожидается.
Если же вы решите поехать на отдых за город, в область, стоит захватить зонтик. В отличие от Одессы, в некоторых районах региона днем возможны кратковременные дожди и даже грозы.
Ранее специалисты отобрали пробы и подтвердили: на восьми популярных пляжах Одессы и Черноморска она безопасна по микробиологическим показателям.
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