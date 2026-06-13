Ключевые моменты:

13 июня температура морской воды на территории Одессы составит 19–20°С.

Такие показатели уже позволяют открывать купальный сезон.

Температура моря постепенно растет и приближается к комфортным летним значениям.

Море прогревается

В субботу, 13 июня, температура морской воды у побережья Одессы будет составлять 19-20 градусов тепла. В общем, такие показатели уже позволяют открывать купальный сезон, хотя вода может показаться прохладной для тех, кто не привык к раннему летнему купанию.

По прогнозу синоптиков день будет теплым: воздух прогреется до 21-23 градусов, а существенных осадков днем ​​не ожидается. Правда, северо-западный ветер скоростью 9–14 м/с может сделать нахождение на пляже менее комфортным и усилить чувство прохлады после выхода из воды.

Тем не менее, температура моря постепенно приближается к комфортным летним значениям, а солнечные периоды в течение дня создадут хорошие условия для отдыха у побережья.

Вы также можете узнать: Что сейчас происходит в Затоке: курорт, где море стало смертельно опасным (ФОТО).