Ключевые моменты:

Вода у одесского побережья остыла и составляет около 19–20°C.

Порывистый южный ветер со скоростью до 14 м/с, перемешивающий верхние слои воды.

В городе без осадков и до +27°C, однако на море возможны волны.

Сколько градусов вода в море у берегов Одессы 27 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на старт рабочей недели пришелся небольшой спад морской температуры. Если в предыдущие дни море радовало теплой водой, то 27 июля показатели зафиксировались на отметке 19–20°C.

Главным фактором стал южный ветер с порывами до 9–14 м/с. Он не только спровоцировал небольшое волнение на море, но и запустил процесс сгона прогретой воды от берега. Впрочем, при дневной температуре воздуха до 25–27°C такая освежающая вода идеально подойдет тем, кто не любит слишком знойный пляжный отдых.

Несмотря на комфортную температуру воздуха, синоптики и спасатели советуют учитывать несколько важных факторов при планировании отдыха у воды:

Из-за южного ветра на побережье ожидается небольшая волна, поэтому при купании с детьми стоит соблюдать особую осторожность.

Не забывайте о минной опасности и используйте для отдыха только официально разрешенные участки пляжей.

Напомним, в последние дни в прибрежной зоне моря появилось большое количество молодых медуз-корнеротов. При этом значительная часть этих медуз погибает из-за сочетания природных и техногенных факторов.

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