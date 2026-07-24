Ключевые моменты:

Не всегда именно турагент отвечает за срыв поездки.

Решающее значение имеет движение денежных средств, уплаченных туристом.

Перед обращением в суд следует собрать все документы и доказательства.

Турист может требовать компенсацию морального вреда и возмещение убытков.

Ежегодно тысячи украинцев отправляются в отпуск через туристические компании. Но иногда после оплаты тура поездку отменяют, туристические услуги не предоставляют или возникают проблемы с возвратом денег. В таких ситуациях появляется множество вопросов: кто должен отвечать перед туристом, можно ли требовать компенсацию и как правильно защитить свои права.

Профессиональный юрист Виктория Гусакова, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью», объясняет, как в подобных случаях работают нормы Закона Украины «О туризме», Закона Украины «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса Украины, а также на что обращают внимание суды при рассмотрении таких споров.

Почему ответственность не всегда несет турагент?

Большинство туристов заключают договор именно в офисе турагента, поэтому считают его ответственным за всю поездку. На самом деле это не всегда так.

Закон Украины «О туризме» определяет, что туристический продукт формирует именно туроператор. Он заключает договоры с перевозчиками, гостиницами, страховыми компаниями и другими поставщиками услуг.

Турагент чаще всего лишь продает готовый туристический продукт от имени туроператора. Поэтому ответственность зависит не от того, кто принял документы в своем офисе, а от содержания договора и реальных полномочий сторон.

Когда ответственность несет именно турагент?

Решающее значение имеет агентский договор между турагентом и туроператором.

Если турагент действовал в пределах своих полномочий, ответственность за ненадлежащее исполнение туристических услуг чаще всего несет туроператор.

Иная ситуация возникает, если турагент превысил свои полномочия, заключил договор без надлежащего представительства либо вообще не перечислил полученные от туриста средства туроператору. В таком случае именно он может стать ответчиком в суде.

Отдельное внимание стоит обратить и на субагентов. Их деятельность является законной только в том случае, если такая возможность прямо предусмотрена договором.

Кто возвращает деньги за отмененный тур?

При рассмотрении спора суд прежде всего выясняет, кто фактически получил деньги и кто должен был выполнить условия договора.

Если деньги остались у турагента и не были перечислены туроператору, вернуть их обязан именно турагент.

Если же оплату получил туроператор, но туристический продукт так и не был предоставлен, ответственность возлагается уже на него.

Таким образом, решающее значение имеет не только название компании в договоре, но и фактическое движение денежных средств, а также объем полномочий каждой из сторон.

Что делать туристу?

Если поездка не состоялась, прежде всего необходимо сохранить все документы:

договор;

квитанции или банковские выписки;

туристический ваучер;

подтверждение бронирования;

переписку с туристической компанией.

Также следует внимательно проверить договор: кто указан исполнителем туристических услуг, от чьего имени действовал турагент и подтверждены ли его полномочия.

Перед обращением в суд желательно направить письменную претензию с требованием добровольно вернуть деньги. Хотя закон не всегда требует этого, такая претензия может стать важным доказательством при рассмотрении спора.

Какие требования можно заявить в суде?

Если договориться не удалось, турист имеет право обратиться в суд.

Иск может содержать требования о:

возврате стоимости путевки;

возмещении убытков;

компенсации дополнительных расходов;

компенсации морального вреда;

возмещении судебных расходов.

При подготовке иска следует ссылаться на нормы Гражданского кодекса Украины, Законов Украины «О туризме» и «О защите прав потребителей», а также приложить все имеющиеся доказательства.

Можно ли требовать компенсацию морального вреда?

Да. Если из-за отмены поездки человек испытал эмоциональные переживания, потерял время или был вынужден изменить свои планы, суд может присудить компенсацию морального вреда.

Ее размер определяется индивидуально с учетом обстоятельств конкретного дела.

Как снизить риски еще до покупки тура?

Юрист рекомендует соблюдать несколько простых правил:

проверять информацию о туроператоре и турагенте;

внимательно читать договор перед подписанием;

оплачивать тур по безналичному расчету с указанием номера договора;

сохранять все документы и переписку до окончания поездки.

Вывод

Отмененный тур еще не означает потерю денег. Закон предоставляет туристам достаточно инструментов для защиты своих прав, однако успех во многом зависит от того, сохранились ли документы и правильно ли определена ответственная сторона.

Если туристические услуги так и не были предоставлены, можно требовать не только возврата уплаченных средств, но и возмещения убытков и компенсации морального вреда. Главное — действовать последовательно и не откладывать защиту своих прав.

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