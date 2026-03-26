Ключевые моменты:
- В Одессе пройдут гастроли известного львовского театра и концерт Натальи Могилевской
- Популярный артист DREVO выступит с хитом, возглавляющим музыкальные чарты
- Постановка по произведениям Кузьмы Скрябина «Я, Побєда і Берлін» в Музкомедии
- Юрий Андрухович представит переиздание культового романа
Афиша событий Одессы 26 марта — 2 апреля
Что: Выставка Михаила Романюка
Где: Литературный музей
Когда: 26 марта, 15:00
Экспозиция современного художника из Одесской области объединяет 22 полотна, где портрет превращается в абстрактную игру форм и смыслов. Работы сочетают неокубизм и экспрессионизм и исследуют, как формируется образ в коллективной памяти. Вход свободный.
Что: Концерт DREVO «Смарагдовое небо»
Где: Театр Музкомедии
Когда: 29 марта, 19:30
Артист, чьи треки стали вирусными в TikTok и топами стримингов, выступит с живым бендом. В программе — хит «Смарагдовое небо» и другие популярные композиции, которые принесли исполнителю всеукраинскую популярность.
Что: Наталья Могилевская «На бис!»
Где: Театр Музкомедии
Когда: 31 марта, 18:00 и 20:30
Концертная программа состоит из самых известных хитов певицы, которые хорошо знают несколько поколений слушателей. Организаторы обещают обновлённое шоу и новые сценические образы.
Что: Спектакль «Я, Побєда і Берлін»
Где: Театр Музкомедии
Когда: 1 апреля, 18:00
Гастроли театра имени Марии Заньковецкой из Львова. Постановка по произведениям Кузьмы Скрябина — это ироничная история о приключениях, свободе и атмосфере 90-х, наполненная юмором и ностальгией.
Что: Встреча с Юрием Андруховичем
Где: Национальная научная библиотека, ул. Пастера, 13
Когда: 2 апреля, 18:00
Писатель представит переиздание романа «Двенадцать обручей» и пообщается с читателями о темах идентичности и внутренних поисков. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Материал подготовлен на основе авторской афиши культурного обозревателя «Одесской жизни» Алексея Овчинникова.
Редакция проверила даты, локации и форматы событий по информации организаторов и официальных площадок (театры, музей, библиотека).
Также уточнены детали концертных программ и гастролей, в частности участие артистов и формат выступлений.
