В Одессе пройдут гастроли известного львовского театра и концерт Натальи Могилевской

Популярный артист DREVO выступит с хитом, возглавляющим музыкальные чарты

Постановка по произведениям Кузьмы Скрябина «Я, Побєда і Берлін» в Музкомедии

Юрий Андрухович представит переиздание культового романа

Афиша событий Одессы 26 марта — 2 апреля

Что: Выставка Михаила Романюка

Где: Литературный музей

Когда: 26 марта, 15:00

Экспозиция современного художника из Одесской области объединяет 22 полотна, где портрет превращается в абстрактную игру форм и смыслов. Работы сочетают неокубизм и экспрессионизм и исследуют, как формируется образ в коллективной памяти. Вход свободный.

Что: Концерт DREVO «Смарагдовое небо»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 29 марта, 19:30

Артист, чьи треки стали вирусными в TikTok и топами стримингов, выступит с живым бендом. В программе — хит «Смарагдовое небо» и другие популярные композиции, которые принесли исполнителю всеукраинскую популярность.

Что: Наталья Могилевская «На бис!»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 31 марта, 18:00 и 20:30

Концертная программа состоит из самых известных хитов певицы, которые хорошо знают несколько поколений слушателей. Организаторы обещают обновлённое шоу и новые сценические образы.

Что: Спектакль «Я, Побєда і Берлін»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 1 апреля, 18:00

Гастроли театра имени Марии Заньковецкой из Львова. Постановка по произведениям Кузьмы Скрябина — это ироничная история о приключениях, свободе и атмосфере 90-х, наполненная юмором и ностальгией.

Что: Встреча с Юрием Андруховичем

Где: Национальная научная библиотека, ул. Пастера, 13

Когда: 2 апреля, 18:00

Писатель представит переиздание романа «Двенадцать обручей» и пообщается с читателями о темах идентичности и внутренних поисков. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Материал подготовлен на основе авторской афиши культурного обозревателя «Одесской жизни» Алексея Овчинникова.

Редакция проверила даты, локации и форматы событий по информации организаторов и официальных площадок (театры, музей, библиотека).

Также уточнены детали концертных программ и гастролей, в частности участие артистов и формат выступлений.

