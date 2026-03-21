Ключевые моменты:

Пенсионерка из Рени самостоятельно выучила испанский, чтобы поддержать сына, который живёт за границей;

После десятилетий перерыва она вернулась к творчеству и начала выступать публично;

Её первый творческий вечер в местной библиотеке собрал полный зал;

История стала примером активного долголетия и неформального образования после 60 лет.

Корреспондентка «Одесской жизни» в Рени встретилась и пообщалась с местной жительницей Ларисой Сербиновой. Бывшая фармацевтка после выхода на пенсию начала новую жизнь: освоила испанский язык, вернулась к творчеству и начала публичные выступления.

Чтобы понять, насколько эта история выходит за рамки личной, редакция пообщалась с участниками литературного клуба «Джерела» и сотрудниками библиотеки, где проходил её творческий вечер. Они подтверждают: выступление собрало полный зал, а интерес к героине не угасает после первой публикации.

Отдельная тема — детали её образования и жизненного пути — в частности обучение в Софии и опыт работы в фармации, что позволяет лучше понять масштаб изменений в её жизни.

Материал дополнен более широким контекстом: по данным государственных и образовательных программ, в Украине растёт интерес к обучению после 60 лет, в частности в рамках инициатив неформального образования и активного долголетия, которые поддерживают Министерство культуры и местные громады.

Первая любовь и социальная пропасть

Жители Рени слушают поэзию Ларисы Сербиновой, затаив дыхание: строки звучат то соловьиной украинской, то вдруг вспыхивают певучей испанской.

Накануне Международного дня поэзии, который отмечается 21 марта, мы встретились с Ларисой Петровной, чтобы разгадать тайну её позднего, но такого яркого творческого взлёта.

— Лариса Петровна, помните свой первый стих? Позвольте угадаю: причиной была первая любовь?

— Именно так. Всё началось с Николки — одноклассника, к которому я испытывала нежную симпатию. Однажды он подарил мне сборник «Избранное» Александра Блока, оставив лаконичную надпись: «Просвещайся!». Сначала творчество Блока меня совсем не тронуло. Но чувства к нему заставляли снова и снова открывать эту книгу, пока поэзия наконец не откликнулась в моём сердце.

К сожалению, нашей симпатии не суждено было перерасти во что-то большее из-за социальной пропасти. Хотя в советское время декларировали равенство, на деле оно было иллюзорным. Моя мама, простая работница «Зеленхоза», в одиночку поднимала трёх дочерей на мизерную зарплату, выращивая цветы для городских клумб. Семья Николки принадлежала к более высокому социальному слою, и его родители были категорически против нашего общения. Я остро переживала эту несправедливость. От боли плакала, а потом написала свой первый стих, посвящённый ему. И, знаете, стало легче.

Детство под светом портовых прожекторов

— Недавно в Рени прошёл ваш первый творческий вечер. Он выглядел так, будто это было не дебютное выступление, а выход опытной артистки. Откуда такая уверенность перед аудиторией?

— Это из детства. Моя первая учительница, Светлана Дмитриевна Кричевская, часто просила меня выйти перед классом и выразительно прочитать стихотворение. Её внимательный взгляд вдохновлял. Позже учительница словесности Мария Яковлевна Острокова зачитывала отрывки из моих произведений как образец — и я старалась писать ещё лучше.

Тогда было принято дарить книги. Так в моей библиотеке появились произведения классиков. А ещё были мамины сказки на ночь… Когда я повзрослела, мы ввели традицию: я читала вслух художественные произведения для мамы и сына.

В детстве моим главным развлечением были прогулки вдоль Дуная. Мы с сёстрами ждали сумерек, когда в порту Рени включали прожекторы. Их свет отражался в воде, словно горели миллионы бенгальских огней.

Голос музы замолчал на десятилетия

— Продолжали ли вы писать во взрослом возрасте?

— Почти нет. Но во время учёбы в медучилище моей единомышленницей стала преподаватель химии Ирина Сергеевна Кущ — невероятно эрудированная женщина, которая обожала творчество Андре Моруа. Мы часами дискутировали. Когда я посвятила ей стихотворение, она просила меня: «Пожалуйста, не бросай писать!».

Но со временем рядом не осталось людей, которые поддерживали бы этот огонь. Напротив, мне говорили, что поэзия — пустая трата времени. Бытовые проблемы и жизненные трудности затянули, и голос музы затих на долгие годы.

— Почему вы выбрали фармацию?

— Моя бабушка была известной повитухой, поэтому медицина у нас в крови. Я мечтала об институте, но из-за отсутствия финансовой поддержки семьи была вынуждена поступить в училище. Училась старательно, получала стипендию и за два года получила профессию. Позже поняла: это был Божий промысел.

Болгарский диплом и право женщины быть личностью

— Позже вы всё же получили филологическое образование в Болгарии, в Софийском университете. Как это произошло?

— В 27 лет я страстно влюбилась в болгарина и уехала за ним на его родину. Чтобы понимать любимого, я упорно изучала язык и в итоге поступила в университет имени Святого Климента Охридского на специальность «переводчик». Однако личная жизнь дала трещину.

Несмотря на развод, я горжусь тем, что получила этот диплом. Я открыла для себя болгарскую литературу, в частности гениальную Елисавету Багряну — для меня её творчество глубже Ахматовой или Цветаевой. Я всегда искала в литературе женские голоса, чтобы понять, как они выражают свои чувства.

Мир поэзии долго принадлежал мужчинам, потому что общество требовало от женщины молчания.

Поэтому для меня так важен пример Габриэлы Мистраль, которая отстояла своё право на чувства и стала нобелевским лауреатом.

Стих вместо подарка сыну

— Почему после развода вы не остались в Болгарии?

— Я была там «чужой» без гражданства. Мой маленький сын страдал тяжёлой формой астмы, я не могла выйти на работу, потому что он нуждался в постоянном уходе. Поэтому я вернулась в Рени, к маме.

Здесь и пригодились мои знания фармацевта. Я корректировала назначения врачей. То, что мама, несмотря на болезни, дожила до 90 лет — моя самая большая победа. Она была единственным человеком, который научил меня безусловной любви. Позже моей опорой стал сын.

Мы жили в условиях постоянного «домашнего госпиталя» и хронической нехватки денег. На 14-й день рождения сына у меня не было средств на подарок. Я спросила: «Можно я подарю тебе стихотворение?». С тех пор это стало традицией. Теперь он с гордостью читает мои стихи друзьям. Именно мой золотой сын вернул меня к творчеству.

Генетическая память и испанская страсть

— Вы выросли в русскоязычной среде. Как вам удалось полностью перейти на украинский язык в творчестве?

— С началом полномасштабной войны сын принципиально перешёл на украинский. Я не могла его не поддержать. Сначала не хватало словарного запаса, поэтому я заново открыла для себя Стельмаха, Лесю Украинку и «Кобзарь». Теперь пишу только на родном языке. Это мой вклад в украинскую культуру, ведь я живу на этой земле. А ещё во мне проснулись «генетические записи» отца — уроженца Винницы.

— Но на вечере вы читали и на испанском!

— Так получилось, что до войны мой сын уехал в Испанию — там климат благоприятен для его лёгких. Он начал работать и учить испанский. Разве мама может отставать?

А ещё изучение испанского — это мой способ бороться с депрессией и одиночеством. Я нашла онлайн-курсы с носителями языка и учусь.

Открыла для себя прекрасные испанские песни. Параллельно углубилась в изучение живописи — Эгона Шиле, Ван Гога, Жоржа де Латура. Планирую читать лекции о них в библиотеке или музее.

«Теперь я не просто пенсионерка»

— Кто сегодня является вашей поддержкой?

— Моя поэтическая семья — литературный клуб «Джерела» под руководством Лилии Олейник. Это снова Божий промысел. Всё началось с того, что журналист Анатолий Добрянский увидел мой стих «Дамба» и отнёс его в редакцию местной газеты. Его опубликовали ко Дню города. Затем был стих ко Дню Дуная. Моё творчество заметила библиотекарь Валентина Осадчая и пригласила на чтения. Так я впервые вышла к публике. Теперь я не просто пенсионерка, а активная участница клуба. Мне наконец стало легко, потому что я нашла людей, с которыми могу говорить на языке поэзии.

Жители Рени, когда тяжело на душе, спускаются к волнам Дуная и словно исповедуются седому великану о своих страданиях. Так же не раз жаловалась ему и Лариса Сербинова. Но когда в Украине началась жестокая война, все прежние обиды показались пылью. И родилось это стихотворение.

Коханому брату Дунаю

Знов я йду до тебе, мій Дунаю,

Знов я йду до тебе, милий брате,

Бо твоє братерство –- добре знаю –

Вміє від знущання захищати.

Було ж і раніш, що я просила,

Щоб мене зігрів і заспокоїв,

А тепер терпіти вже несила,

Що сусід з душею моєю скоїв.

Але ж я тоді сама ходила,

До твоєї хвилі нахилялась,

Про свої образи говорила

І не знала, як я помилялась.

Хтось мені сказав погане слово –

А мене вже накриває смуток.

А тоді життя було чудове!

Кожен день був – дорогий здобуток!

Все змінилось, брате, все змінилось.

Ті образи – просто пил дорожній.

Бо тоді війна мені не снилась,

Не минала ніч в імлі тривожній.

Не стікали в землю ріки крові,

Що з життів загиблих утворились,

Та не віяв вітер у діброві,

Щоб сирітські сльози зупинились.

І в моєму серці була схожа

На веселку кожная клітина,

А тепер на кожній – мітка Божа,

І у в кожній – вбитая дитина.

Знаю я характер твій суворий,

Знаю, можеш тяжко покарати,

Хто тебе не знає, або хворий –

Буде із тобою жартувати.

Захисти нас, брате, від навали,

Не давайся ворогу у руки,

Бо за нас в бою герої впали,

Нашим душам залишивши муки.

Ти навчи мене, мій славний брате,

Ти ж бо старший і багато знаєш,

Як тобі в борні допомагати,

Бо я знаю, що ти не програєш.