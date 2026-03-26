В Балте открылась выставка художницы Аллы Косогоровой, которая продлится в течение месяца

Художница родом из Молдовы, но уже много лет живет в Балте и стала частью местного сообщества

В центре ее творчества — цветы, символы жизни и картины о войне и надежде

Сын и двое зятьев художницы служат в ВСУ, что отражается в ее работах

Журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко пообщалась с автором выставки художественных работ Аллой Косогоровой. Также мы поговорили с директором Балтского исторического музея Петром Ткачем, с которым обсудили проведение экспозиции и участие художницы в культурной жизни города. Посетила Любовь Кузьменко и сам вернисаж в Балтском историческом музее, где экспозиция официально открыта для посетителей в течение месяца.

Материал дополнен контекстом о деятельности местных культурных учреждений и роли любительских творческих коллективов, в частности казацкого хора «Будьмо», участницей которого является художница.

Что касается общеукраинского контекста: по данным Министерства культуры и информационной политики Украины, в период войны именно локальные музеи и выставки стали важными центрами поддержки общества и сохранения культурной идентичности.

В Балте открыли выставку художницы Аллы Косогоровой

«Цветочный вернисаж» талантливой художницы Аллы Косогоровой открылся в городе Балта. Ее картины — о свежести зелени, весеннем пробуждении цветов и диалоге о жизни и любви.

«Цветочный вернисаж» проходит в Балтском историческом музее, и все желающие могут посетить его в течение месяца. А «Одесская жизнь» предлагает познакомить своих читателей с художницей и певицей Аллой Косогоровой.

С детства Алла, которая родилась в Молдове, начала рисовать картины — по-детски наивные и очень светлые. По совету знакомых поступила в московское художественное училище, которое успешно окончила.

Во время учебы встретила свою любовь и переехала на родину мужа в Балту. Здесь Алла изучила украинские традиции, местные обычаи, обряды и песни, которые пришлись ей по душе. Теперь она также является участницей народного самодеятельного казацкого хора «Будьмо».

— Многонациональная Балта имеет свой шарм. Это старинный город с искренними людьми. Балту я полюбила так, словно родилась здесь, — говорит женщина.

Сын и двое зятьев художницы служат в Вооруженных силах.

— Мы все думали, что мирное небо над головой будет всегда. Но российская агрессия разрушила нашу спокойную жизнь, — говорит госпожа Алла. — Меня иногда спрашивают, есть ли место для творчества, когда страна в огне. Уверена, что есть. Эта тема мне болит, как и всем украинским семьям, и я верю в нашу победу, — рассказывает она.

Эту веру женщина воплотила в картине «Украиночка», изобразив Украину в образе красивой женщины. На заднем плане полотна — пылающая реальность, а на переднем — голуби, подсолнухи, колосья пшеницы, васильки — символы мирной жизни.

— Цветочные композиции в творческой палитре госпожи Аллы занимают особое место. Она написала немало картин и для музея, когда там работала, в частности «Из жизни первобытного человека», «Наступление киммерийцев», отразила польский период Балты, — рассказывает директор Балтского исторического музея Петр Ткач.

Алла Косогорова говорит, что всегда творит с любовью, чтобы люди чувствовали тепло в каждом полотне, становились добрее и умели видеть прекрасное.

— Прежде всего это нужно моей душе. А если кого-то делают счастливыми мои рисунки, я счастлива вдвойне, — признается художница.

Ранее мы рассказывали, как сельская библиотекарь в Одесской области превратила библиотеку в центр жизни громады

Читайте также о пенсионерке из Рени, которая выучила испанский и стала звездой литературного клуба