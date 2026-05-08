Куда пойти в Одессе 8–14 мая

Лекции

Лекция о появлении телефонной связи в Одессе — это увлекательное путешествие во времена, когда технологии только начинали менять повседневную жизнь. Истории предпринимателей, первые абоненты и даже литературные эксперименты с новым изобретением открывают город с неожиданной стороны.

Гастроли театров

Спектакль «Земля» по произведению Ольги Кобылянской — это глубокий разговор о человеческой природе, выборе и ответственности. В постановке Ивана Урывского знакомая история звучит по-новому, затрагивая современного зрителя и заставляя задуматься о собственных ценностях.

Гастроли звезд

Концерт Domiy окутает нежностью и искренностью, где каждая песня проживается вместе с залом. В то же время выступление Анны Тринчер наполнит пространство энергией, знакомыми хитами и живым диалогом со зрителями.

Фестивали

Фестиваль «Одесса мама» превратит пространство в яркий мир гастрономии, музыки и семейного отдыха. Это место, где соединяются ароматы, звуки и искренние эмоции — настоящий ритм города, который хочется прожить вместе.

Далее в анонсе вы найдете детали, время и место проведения событий.

Что: Семейный фестиваль еды и хендмейда «Одесса мама»

Где: Городской сад

Когда: 9–10 мая, 12:00 — 22:00

Фестиваль объединит все самое вкусное и атмосферное: фуд-корты от топовых ресторанов и уличную еду, передающую дух города. Пространство наполнят тематические декорации в одесском стиле, фотозоны, выставка хендмейда и крафтовые продукты. Для детей подготовили большую зону развлечений с аттракционами, интерактивами и бесплатными мастер-классами — от росписи пряников до робототехники. В течение дня будет звучать живая музыка в исполнении местных групп, создавая легкое и праздничное настроение. Завершится все вечеринкой с хитами 90-х и 2000-х, которая соберет вместе всех, кто хочет почувствовать настоящий ритм праздника.

Что: Domiy

Где: В помещении Театра музкомедии

Когда: 12 мая, 18:00

Настоящее имя певицы Domiy — Мария Довгаюк. Сейчас главным хитом артистки является песня «Нагадай», которая набрала 67 миллионов просмотров на YouTube.

Концерт Domiy наполнит пространство искренними эмоциями и теплом. Ее голос будет звучать проникновенно, затрагивая самые глубокие чувства слушателей. Зрители будут чувствовать каждое слово, подпевать и проживать эти моменты вместе. Вас покорит нежная и одновременно сильная, наполненная вдохновением атмосфера. Этот вечер подарит ощущение близости, радости и светлой ностальгии, которые еще долго будут оставаться в сердце.

Что: Спектакль « Земля »

Где: В помещении Театра музкомедии

Когда: 13 мая, 18:00

Спектакль «ЗЕМЛЯ» режиссера Ивана Урывского — сценическая интерпретация одного из ключевых текстов украинской литературы. Ольга Кобылянская, «икона украинского модернизма», сознательно сделала названием своего главного произведения короткое и одновременно безграничное слово ЗЕМЛЯ, словно предвидя вселенскую трагедию — Первую мировую войну. Эта история могла произойти где угодно и с кем угодно, ведь человеческая природа не слишком изменилась со времен сотворения мира. И мы, живущие в третьем тысячелетии, понимаем, что в каждом из нас заложены зерна добра и одновременно — зла и ненависти. Однако какие ростки они дадут — зависит от нашего выбора.

Иван Урывский: «История одной семьи как микромодель Вселенной. Семейные конфликты, драмы, предательство и любовь — вечны, ведь сопровождают человечество с начала его существования. Слово „земля“ скрывает множество смыслов, и наш спектакль — лишь одна из возможных интерпретаций».

Что: Лекция « Как в Одессе появилась телефонная связь »

Где: Нежинская, 66, Музей истории Одессы

Когда: 14 апреля, 18:00

Вход свободный!

Увлекательная встреча с Ольгой Козоровицкой, посвященная истории появления телефонной связи в Одессе.

Краевед расскажет, как в городе появился телефон, какие предприниматели стояли за его внедрением и развитием, а также как одесситы могли установить телефон у себя дома и пользоваться этим тогда еще чудом техники. Отдельно будет затронуто и литературное измерение — как один известный писатель превратил телефон в полноценный художественный инструмент в своем произведении.

Что: Анна Тринчер

Где: Областная филармония

Когда: 14 мая, 18:00

Анна Тринчер отправилась в весенний концертный тур «Зірочка, лети», и одну остановку она сделает в Одессе! Это возможность услышать любимые песни вживую и почувствовать ту самую энергию, за которую Анну полюбили тысячи.

В программе — треки, которые уже стали хитами и саундтреками для многих: «Зірочка, палай», «Бар за баром», «Півонії», «Треш», «Любов-шутер» и другие.

Каждый концерт тура — это искренний диалог с залом и атмосфера, которую невозможно передать онлайн, ее можно только прожить.

