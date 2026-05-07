Звездный солист и редкие шедевры
Специальным гостем вечера станет скрипач Дмитрий Ткаченко, чья концертная география охватывает такие престижные площадки, как лондонский Wigmore Hall и берлинский Konzerthaus. В его исполнении прозвучит Концерт №2 Бела Бартока – одно из самых сложных произведений скрипичного репертуара XX века, которое из-за своей технической сложности исполняется крайне редко. Музыка Бартока предстанет как интеллектуальный и энергичный диалог солиста с оркестром.
Премьера в Одессе и магия романтизма
Программа вечера построена на идее внутренней трансформации и включает произведения разных эпох:
- Бела Барток, Концерт №2 для скрипки с оркестром.
- Рихард Вагнер, Прелюдия к музыкальной драме «Тристан и Изольда» – ключевое произведение позднего романтизма с максимальной эмоциональной концентрацией.
- Антонин Дворжак, Оркестровая фантазия из оперы «Русалка» (в концепции М. Хонека и Т. Илле) – ОДЕССКАЯ ПРЕМЬЕРА. Слушатели смогут открыть знакомый оперный материал в новом симфоническом измерении с импрессионистской палитрой.
Почему стоит посетить концерт?
Этот вечер предлагает уникальную траекторию – от четких модернистских конструкций до непрерывного потока чувств и мелодической насыщенности. Это редкая возможность услышать программу мирового уровня, которая сочетает признанные шедевры и громкую премьеру в Одессе.
Где и когда:
- Дата: 15 мая,
- Время: 18:00 (продолжительность до 20:00).
- Место: Большой зал Одесской филармонии (ул. Нины Строкатой, 15).
- Стоимость билетов: от 200 до 600 гривен.
