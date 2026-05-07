Звездный солист и редкие шедевры

Специальным гостем вечера станет скрипач Дмитрий Ткаченко, чья концертная география охватывает такие престижные площадки, как лондонский Wigmore Hall и берлинский Konzerthaus. В его исполнении прозвучит Концерт №2 Бела Бартока – одно из самых сложных произведений скрипичного репертуара XX века, которое из-за своей технической сложности исполняется крайне редко. Музыка Бартока предстанет как интеллектуальный и энергичный диалог солиста с оркестром.

Премьера в Одессе и магия романтизма

Программа вечера построена на идее внутренней трансформации и включает произведения разных эпох:

  • Бела Барток, Концерт №2 для скрипки с оркестром.
  • Рихард Вагнер, Прелюдия к музыкальной драме «Тристан и Изольда» – ключевое произведение позднего романтизма с максимальной эмоциональной концентрацией.
  • Антонин Дворжак, Оркестровая фантазия из оперы «Русалка» (в концепции М. Хонека и Т. Илле) – ОДЕССКАЯ ПРЕМЬЕРА. Слушатели смогут открыть знакомый оперный материал в новом симфоническом измерении с импрессионистской палитрой.

Почему стоит посетить концерт?

Этот вечер предлагает уникальную траекторию – от четких модернистских конструкций до непрерывного потока чувств и мелодической насыщенности. Это редкая возможность услышать программу мирового уровня, которая сочетает признанные шедевры и громкую премьеру в Одессе.

Где и когда:

  • Дата: 15 мая,
  • Время: 18:00 (продолжительность до 20:00).
  • Место: Большой зал Одесской филармонии (ул. Нины Строкатой, 15).
  • Стоимость билетов: от 200 до 600 гривен.

