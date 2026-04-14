Ключевые моменты:

Выборы в Венгрии: 12 апреля 2026 года партия «Тиса» Петера Мадяра получила 138 мест (конституционное большинство), «Фидес» Орбана — 55; Мадяр обещает дружбу с Украиной и встречу с Зеленским.

Помощь ЕС Украине: 90 млрд евро под вопросом через процедуры; Мадяр готов разблокировать, но без расходов Венгрии; оппозиция от Словакии (Фицо).

Эскалация на Ближнем Востоке: США (Трамп) ввели морскую блокаду иранских портов, будут уничтожать нарушителей в Ормузском проливе; провал ядерных переговоров с Ираном и РФ

Война в Украине: Утренние атаки РФ 14 апреля — дроны/ракеты на Харьков (попадание в дом), Днепр; ВСУ вооружены достаточно, помощь от Бельгии/Испании (по 1 млрд евро + F-16).

Политическая трансформация Венгрии: Победа Петера Мадяра и конец эпохи Орбана

На парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся 12 апреля 2026 года, произошло историческое смещение: оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадяра получила конституционное большинство, получив 138 мест в парламенте. Партия Виктора Орбана «Фидес» потерпела поражение, получив всего 55 мандатов. Петер Мадяр уже заявил о намерении налаживать союзнические и дружеские отношения с Украиной и выразил готовность встретиться с президентом Владимиром Зеленским, отметив, что в Венгрии все понимают, что Украина является жертвой в этой войне.

Финансовые вызовы ЕС: Путь до 90 миллиардов евро для Украины

Несмотря на смену власти в Будапеште, скорая разблокировка кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины остается под вопросом из-за внутренних процедур и новых политических препятствий. Мадяр подтвердил готовность разблокировать помощь, однако стремится уточнить механизм финансирования, чтобы Венгрия не платила за этот пакет собственными средствами. Кроме того, роль главного оппонента в ЕС может перейти в Словакию и премьер Роберт Фицо, который может использовать вопросы помощи Украине для давления на Брюссель в вопросах поставки энергоносителей.

Эскалация на Ближнем Востоке: Морская блокада Ирана

Ситуация в мире обостряется из-за решения США начать полную морскую блокаду иранских портов. Дональд Трамп предупредил, что американский флот немедленно будет уничтожать любое судно, попытающееся нарушить блокаду или собирать «дань» с танкеров в Ормузском проливе. Такие шаги стали следствием провала дипломатических усилий по ядерным программам Ирана и РФ. Хотя контакты на экспертном уровне продолжаются, США уже начали разминирование пролива и прохождение своих кораблей без согласования с Тегераном.

Военная ситуация в Украине: Утренние атаки и усиление обороны

На фоне глобальных политических сдвигов Россия продолжает терроризировать украинские города. Утром 14 апреля была объявлена ​​воздушная тревога из-за движения ракет и дронов; в Харькове зафиксировано попадание вражеского БпЛА в многоэтажку в Шевченковском районе, а жителей Днепра призвали находиться в укрытиях из-за ракетной угрозы. Президент Зеленский заверил, что Украина впервые в истории достаточно вооружена для защиты, а партнеры продолжают оказывать поддержку: Бельгия и Испания выделили по 1 млрд евро оборонной помощи, включая поставки самолетов F-16.

