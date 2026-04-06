Ключевые моменты:

  • Участники мошеннической схемы в Одессе предстанут перед судом за обман инвесторов фиктивными проектами.
  • Создавали фальшивые сайты с «личными кабинетами», показывая вымышленную прибыль.
  • Деньги направлялись на подконтрольные криптокошельки.
  • Наказание: до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Инвестиции», которых не существовало

Нацполиция Украины сообщает, что участники преступной группы, обманывающей инвесторов фиктивными проектами, скоро окажутся перед судом в Одессе.

По информации следствия, злоумышленники запускали фальшивые веб-сайты с «личными кабинетами», где демонстрировали несуществующий доход. В действительности все взносы направлялись на криптогаманцы, контролируемые аферистами.

Мошенники охотились на украинцев и иностранцев, копируя стиль реальных бизнесов, чтобы завоевать доверие. Когда инвестиции скапливались, преступники исчезали, обрывая контакт с жертвами.

Полиция зафиксировала не менее 8 таких случаев. Общий ущерб превысил 5,7 млн ​​грн. Обвиняемым светит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме