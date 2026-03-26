Ключевые моменты:

Область получила 600 млн грн на строительство укрытий для учебных заведений

Освоено только 36% выделенных средств

Новое финансирование зависит от завершения уже начатых объектов

Укрытия в школах Одесской области: проблемы

Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева во время визита в Одессу подчеркнула, что государство максимально приоритизирует прифронтовые регионы. В 2025 году Одесчина получила огромную субвенцию на возведение 11 современных объектов. Главная цель — создать полноценное образовательное пространство под землей с вентиляцией и отоплением, чтобы обучение не прерывалось во время тревог.

«Беспрецедентные большие средства. Только субвенцию прошлого года в 25-м Одесская область получила 600 миллионов на обустройство укрытий. То есть, мы говорим о следующем, что деньги государство выделяет с абсолютной приоритизацией именно прифронтовых регионов и приграничных. Одесская область входит в десятку этих регионов», — рассказала заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

Несмотря на значительное финансирование, процесс реализации проектов идет медленно. На данный момент громады освоили лишь 36% от выделенной суммы.

«Это означает, что средства не были конвертированы в построенные укрытия. Не могут выделяться новые средства без эффективного усвоения предыдущих. Это взаимосвязанные вещи», — отметила заместитель.

Среди основных причин — нехватка рабочей силы и задержки с обновлением проектной документации. В Министерстве образования подчеркивают: выделение новых средств напрямую зависит от эффективности использования уже предоставленного бюджета.

По теме: В Одесской области открыли первую подземную школу на 700 детей

Подземные школы в Украине: что это и как будут работать

Государственная политика предусматривает финансирование только капитальных укрытий — противорадиационных сооружений или объектов двойного назначения. В отличие от простых укрытий, такие пространства позволяют не просто переждать тревогу, а полноценно проводить занятия.

Именно такие объекты называют «подземными школами». Они оснащены вентиляцией и рассчитаны на длительное пребывание детей, что позволяет организовать учебный процесс в две смены без потери качества образования.

При этом простейшие укрытия, где невозможно проводить полноценные уроки, чаще обустраиваются за счет международной помощи.

Читайте также: Дети, какие не знают мирной школы: чем живут одесские четвероклассники