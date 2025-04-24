Строительство укрытия осуществили с нуля при Молодежненском лицее, где учатся 700 детей. Ранее ученики были вынуждены во время тревог перемещаться в укрытие детского сада. Новое бомбоубежище двойного назначения построили в рамках программы, которую профинансировали Европейский Союз и правительство Ирландии. Общая сумма инвестиций составила 2,4 миллиона евро, из которых около 75 тысяч потратили на обустройство помещений.

На открытие укрытия 24 апреля приехали министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, государственный министр Ирландии Томас Бирн, заместитель министра иностранных дел Литвы Сигитас Миткус, а также представители ЕС и местной власти. Гости ознакомились с условиями в укрытии, где обустроены учебные классы, два спортивных зала, комната психологической разгрузки и кабинет лечебной физкультуры. Также предусмотрена доступность для людей с инвалидностью — установлен специальный лифт. Сейчас в заведении учатся 14 детей с особыми образовательными потребностями, один из которых передвигается на коляске.

В Министерстве образования отметили, что укрытие такого типа не только гарантирует безопасность, но и обеспечивает непрерывность учебного процесса. Это позволяет проводить уроки даже во время угрозы обстрелов. По словам Лисового, из-за полномасштабной войны России значительная часть украинских школ разрушена или повреждена, а около 430 тысяч учеников не имеют возможности учиться очно.

Во время мероприятия представители Литвы и Ирландии подтвердили дальнейшую поддержку Украины, в частности в образовательных проектах. Кроме этого, в Молодежном планируют установить станцию на солнечных батареях, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение для лицея и укрытия. В Представительстве ЕС в Украине отметили, что проект имеет целью создание безопасных условий для получения образования даже в прифронтовых регионах. С начала вторжения ЕС выделил более 200 миллионов евро на поддержку украинского образования.

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