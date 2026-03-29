Ключевые моменты:

Зарплата Григория Диденко в облсовете за год выросла на 200 тысяч и составила 1,1 млн гривен.

Из декларации четы исчез внедорожник Audi SQ8, который ранее принадлежал матери-пенсионерке Юлии Диденко.

Семья продолжает арендовать апартаменты площадью 164 кв. м в Одессе и хранит сотни тысяч евро и долларов наличными.

Обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании имущества супругов уже находится в суде.

Согласно документу, доходы главы облсовета заметно подскочили. Если в 2024 году Григорий Диденко заработал почти 900 тыс. гривен, то за 2025 год сумма составила 1,1 млн гривен. Значительную часть этого прироста, по имеющимся данным, составили отпускные. Супруга чиновника в Верховной Раде получила чуть более 600 тыс. гривен зарплаты и еще 180 тыс. от сдачи имущества в аренду.

Валюта «под подушкой» и тяжелый люкс

Сбережения семья предпочитает хранить в наличности. Григорий Диденко задекларировал 209 тысяч евро, а Юлия Диденко – 170 тысяч долларов. На банковских счетах у политиков суммы куда скромнее: 11 и 5 тыс. гривен соответственно.

Список ценных вещей четы напоминает каталог ювелирного бутика:

У Юлии Диденко: коллекция украшений с бриллиантами и жемчугом, часы Rolex и норковую шубу с соболиным воротником.

У Григория Диденко: часы марок Glashutte, Breguet, Romain Jerome и HUBLOT (последние указаны как подарок от родственницы).

Жилищные маневры и «исчезнувшее» Audi

Собственных квадратных метров в Одессе у семьи официально нет – они по-прежнему арендуют огромные апартаменты площадью 164 кв. м. Примечательно, что из новой декларации исчез внедорожник Audi SQ8 (2021 года выпуска). Ранее машина принадлежала матери нардепа, пенсионерке 1947 года рождения, но находилась в пользовании Юлии Диденко.

Судебный финал

Напомним, что «прозрачность» доходов четы Диденко давно вызывает вопросы у правоохранителей. В феврале 2026 года обвинительный акт по делу о внесении недостоверных сведений в декларации уже направили в суд. Следствие по этому делу длилось больше года и сопровождалось обысками и десятимесячной прослушкой кабинета главы облсовета.

Теперь оценку активам и правдивости отчетов главных «слуг региона» будет давать суд.

