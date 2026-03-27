Ключевые моменты:

В 2025 году экс-мэр задекларировал доход более 1,7 млн грн и пенсию.

В собственности — недвижимость в Одессе и доля в доме, а также активы и акции.

Среди сбережений — значительные суммы наличных и валюты у него и его матери.

Что задекларировал экс-мэр Одессы в 2025 году

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов подал электронную декларацию о доходах и имуществе за 2025 год. Документ показывает, чем владеет экс-чиновник и какие доходы получил за год.

Согласно декларации, в 2025 году он прекратил получать доход от аренды имущества турецкой компании MIRAS EURASIA GIDA ITH.IHR.SAN.ve TIC.LTD.STI, которая приносила прибыль в 2024 году.

В собственности Труханова — жилой дом в Одессе площадью 252,4 кв. м, где ему принадлежит 29%, а остальная часть оформлена на его мать. Также он полностью владеет квартирой площадью 131,8 кв. м. В декларации указана и земля матери — участок площадью 2,7 га в Винницкой области. Кроме того, экс-мэр пользовался квартирой площадью 296 кв. м, принадлежащей его бывшей жене Татьяне Колтуновой и дочери Алисе.

Среди ценного имущества — коллекция дорогих часов: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Söhne. Также задекларированы часы Bovet и ювелирные изделия, принадлежащие его матери.

Автомобилей у Труханова нет, однако он владеет акциями ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» — почти 293 тысячи штук. У его матери — ещё более 885 тысяч акций.

Доходы экс-мэра за 2025 год составили 1 млн 744,8 тыс. грн зарплаты, 231 тыс. грн пенсии и 8,4 тыс. грн процентов по вкладам. Его мать получила доход от аренды имущества и пенсию.

Что касается сбережений, у матери задекларированы сотни тысяч долларов и гривен как наличными, так и на счетах. Сам Труханов также указал значительные суммы в гривнах, долларах и евро, хранящиеся как наличными, так и в банках.

Также в декларации указано, что экс-мэр остаётся должен своей матери 200 тысяч гривен, которые он занял в 2022 году.

Напомним, Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил процессуальные обязанности бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову. До 17 апреля 2026 года он обязан носить электронный браслет.

