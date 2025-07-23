Ключевые моменты:

Дело завода «Краян»: мэра Труханова обвиняют в покупке здания по завышенной цене;

Земельные махинации: в 2016–2019 годах группа чиновников якобы незаконно передавала участки и похищала бюджетные средства;

Присвоение аэропорта «Одесса»: город потерял контроль над стратегическим объектом;

НАБУ и САП: их роль и задачи.

Дело завода «Краян»

В центре одного из самых громких антикоррупционных процессов – одесский городской голова Геннадий Труханов. Вместе с ним фигурируют его заместитель Павел Вугельман, экс-заместитель горсовета Василий Шкрябай, бывшие руководители департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и Владимир Радионов, а также предприниматели Петр Загодиренко, Игорь Кравченко и оценщик Галина Богданова.

По версии Национального антикоррупционного бюро, участники дела были причастны к схеме продажи здания бывшего завода «Краян» городскому совету по искусственно завышенной стоимости. В результате этого, по оценке следствия, громада Одессы понесла убытки на 92 миллиона гривен. Детективы предполагают, что часть этих средств могли легализовать через фиктивное предприятие, оформленное на лицо, проживающее на временно оккупированной части Луганской области. Это дело тянется годами – еще с 2016 года.

Однако в 2019 году Малиновский райсуд Одессы оправдал фигурантов. Но через два года Апелляционная палата ВАКС (Высшего антикоррупционного суда) отменила оправдание. С этого момента дело начали рассматривать повторно.

В апреле 2023 года суд заменил Труханову личное обязательство на залог в 30 миллионов гривен и обязал носить электронный браслет. А 4 мая того же года он был взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,4 миллиона гривен. На следующий день одесский голова вышел на свободу. В начале 2024 года ВАКС возобновил дело, однако слушания продолжаются до сих пор.

Земельная мафия Одесского горсовета

В 2016-2019 годах в Одессе, по версии НАБУ, действовала организованная группа, занимавшаяся незаконным отчуждением городских земель и хищением бюджетных средств. По данным следствия, к схеме были причастны 11 фигурантов. Среди них – снова мэр Одессы Геннадий Труханов, а также депутаты горсовета и приближенные к власти лица.

Как выяснили детективы, громада потеряла шесть земельных участков общей площадью около 16 гектаров. Кроме того, при покупке недвижимости, которую якобы приобрели для расширения кладбища, мэрия переплатила около 131 миллиона гривен.

Экспертиза показала, что в общей сложности территориальная громада понесла убытки на сумму 689 миллионов гривен. Схема была простой: землю отдавали без всякого конкурса, преимущественно под застройку, – компаниям и лицам, связанным с чиновниками. А деньги, которые должны поступить в городской бюджет, оказывались в карманах участников сговора. Некоторые получали вознаграждение в виде недвижимости. Чтобы это выглядело как законное решение, в горсовете заранее принимали «нужные» решения через лояльных депутатов и должностных лиц. А новых участников группировки проверяли на полиграфе и с усиленными мерами безопасности.

Расследование стартовало в 2021 году, а завершили его в 2023-м. Дело в отношении 11 фигурантов было направлено в Высший антикоррупционный суд только в конце 2024 года. Поэтому оно до сих пор не закрыто.

Присвоение аэропорта «Одесса»

В 2011 году аэропорт «Одесса» фактически перешел из рук города к частным инвесторам. Схему реализовали тогдашний мэр Одессы и известные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Они создали совместное предприятие, в котором город имел только 25%, а остальные 75% достались частным структурам. По такой схеме город потерял контроль над всем имущественным комплексом аэропорта, который оценивался в 118 миллионов гривен. Проблема в том, что немало объектов (в том числе помещения таможни и пограничников) вообще не подлежали приватизации – но это никого не остановило. В течение следующего десятилетия аэропорт приносил доходы – более 2,5 миллиарда гривен. По данным следствия, эти деньги могли быть выведены через бизнес-схемы.

В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование. Подозрения получили пятеро фигурантов. Среди них бывший мэр Одессы Алексей Костусев, бизнесмены Кауфман и Грановский, а также чиновники и представители участвовавших в схеме компаний.

А уже в мае 2024 года появились новые подозрения. В частности – относительно взятки в виде пентхауса площадью 700 квадратных метров, стоимостью более 150 миллионов гривен, и относительно легализации сотен единиц имущества: более 100 объектов недвижимости, 84 автомобиля, склады с маслами – все это, по версии следствия, было скрыто и выведено.

12-13 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины. Семь фигурантов дела согласились официально признать свою вину и компенсировать нанесенный ущерб.

Что удалось вернуть громаде Одессы:

150 млн грн – на счет горсовета;

2488 единиц имущества – возвращено городу;

доля Одессы в аэропорту остается неизменной – город не потерял контроль;

штрафы более чем на 400 млн грн, включая максимальные: 204 млн и 102 млн;

конфискация наличных и имущества – более 6 млн грн, 582 тыс. долларов, 6 тыс. евро, а также пентхаус на 700 кв. м в центре Одессы;

поддержка ВСУ – уже перечислено 20 млн грн, еще 106 млн грн обещано внести.

Участники схемы были признаны виновными. Их приговорили к 7-8 годам заключения, однако реально за решетку они не попали. Благодаря соглашению со следствием и давности отдельных преступлений, наказание было условным, с испытательными сроками.

Этот кейс уже называют крупнейшим соглашением о признании вины в истории Украины. Общая компенсация государству и громаде – более одного миллиарда гривен. И хотя виновники избежали тюремного заключения, громада Одессы вернула и долю в аэропорту, и значительную часть утраченного имущества и средств.

Справка «ОЖ»: о НАБУ, САП и их задачах

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) создали в 2015 году как новые антикоррупционные институты – без связей со старой системой.

У них была автономия. Это было требованием гражданского общества и международных партнеров (ЕС, США, МВФ), чтобы впервые реально наказывать ТОП-чиновников.

Их задачи:

бороться с ТОП-коррупционерами;

разоблачать схемы с большими государственными деньгами;

передавать дела в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

По сути, НАБУ разоблачает коррупцию, а САП – контролирует расследование, утверждает подозрения, поддерживает обвинения в суде.

Теперь НАБУ и САП потеряют часть своей автономии и частично будут подчинены Генпрокурору.

Законопроект поддержали 6 из 10 нардепов от Одесской области:

Олег Колев (Слуга народа);

Алексей Леонов (Слуга народа);

Александр Горенюк (Слуга народа);

Степан Чернявский (Слуга народа);

Александр Ткаченко (Слуга народа);

Антон Киссе (депутатская группа «Доверие»).

Алексей Гончаренко – проголосовал против. Сергей Колебошин – воздержался, а Артем Дмитрук и Анатолий Урбанский отсутствовали.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который, по мнению правозащитников и активистов, фактически подчиняет независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП Генеральному прокурору.