Ключевые моменты:

Закон №12414 подписан Зеленским — НАБУ и САП теряют независимость;

Закон вступил в силу — опубликован в «Голосі України»;

Генпрокурор получает расширенные полномочия: забирать дела, давать указания, закрывать расследования;

Президент утверждает: «Справедливости должно стать больше»;

Активисты считают: закон разрушает антикоррупционные институты.

Информация о подписании закона появилась на сайте Верховной Рады 22 июля, а публикация в официальной газете «Голос України» означает, что документ вступил в силу.

Отметим, что информация о подписании закона вчера исчезала с сайта Рады, однако сейчас указано, что президент Зеленский подписал документ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение, заявив, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, а справедливость станет более неотвратимой.

“Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться.

Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды «висят» годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело,” — заявил президент в утреннем видеообращении.

Однако общественные организации и активисты считают, что закон разрушает независимость НАБУ и САП, и называют его «подарком олигархам и коррупционерам».

Вчера в Одессе и других городах прошли акции протеста, сегодня одесситов снова призывают выйти в Горсад. Общественная организация «РОБИМО ВАМ НЕРВИ» заявила, что закон — это «приговор справедливой Украине и подарок олигархам и чиновникам-коррупционерам».

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