НАБУ объявило в розык экс-нардепа Александра Грановского – в чем его подозревают?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск одесского бизнесмена, бывшего народного депутата Верховной Рады VIII созыва Александра Грановского. Его подозревают в создании коррупционной схемы на «Одесском припортовом заводе» («ОПЗ»). Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

По данным ведомства, о подозрении экс-нардепу сообщили 21 октября 2022 года. Его считают организатором коррупционной схемы, в результате чего был нанесен ущерб в размере 93,3 млн грн АО «Одесский припортовый завод» (99,57% принадлежат государству).

Следствие установило, что нардеп организовал схему, по которой «Одесский припортовый завод» продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям «ОПЗ».

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее «ОПЗ» недополучил доход около 93,3 млн грн.

Александр Грановский был избран в Раду в 2014 году от «Блока Петра Порошенко» (БПП). В 2019 году он покинул партию. В том же году появилась информация о том, что экс-нардеп получил израильскую миграционную визу и покинул Украину. В настоящее время Грановский может проживать в Израиле.