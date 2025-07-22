Что приняли народные депутаты

НАБУ и САП занимались расследованием дел против высокопоставленных коррупционеров: народных депутатов, мэров, сотрудников министерств и других чиновников. Когда спикер парламента Руслан Стефанчук объявил об итогах голосования, сессионный зал взорвался аплодисментами и возгласами радости.

Согласно принятому документу, Генпрокурор получает право:

Делегировать полномочия прокуроров САП другим сотрудникам прокуратуры;

Запрашивать материалы уголовных дел НАБУ и САП и передавать их другим прокурорам;

Давать НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

Перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

В организации Transparency International объяснили, чем опасна новая норма: Генпрокурор назначается без конкурсной процедуры и полностью зависит от политической лояльности. Это, по мнению экспертов, может предоставить фигурантам топ-коррупционных дел своего рода VIP-иммунитет.

Закон вступит в силу, если его подпишет президент Владимир Зеленский.

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Реакция в Украине и за рубежом

Глава НАБУ Семен Кривонос после голосования призвал президента наложить вето:

— Мы категорически против. У президента ещё есть возможность не подписывать этот закон и вернуть его с вето, — сказал он.

Множество политиков, экспертов и активистов считают, что закон фактически уничтожает независимость главных антикоррупционных органов страны.

Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко назвал документ позором:

— Рада поддержала позорный закон о фактическом уничтожении НАБУ и САП. «За» — 263. Я голосовал против. Эту дичь поддержали «Слуги», «Батькивщина» и ОПЗЖ.

Он выразил мнение, что президент подпишет закон уже сегодня:

— Виктор Фёдорович вернулся в лице Владимира Александровича, — добавил депутат, сравнив Зеленского с Януковичем.

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко назвал принятие закона актом внутренней диверсии во время войны. Он добавил:

— Президент может наложить вето или не подписывать закон. Надеюсь, он сделает это. НАБУ и САП должны оставаться независимыми.

Политический блогер Роман Шрайк назвал случившееся шоком для ЕС:

— 10 лет строили антикоррупционную инфраструктуру, а как только она добралась до реально важных людей — её снесли за пару дней.

Хотя первая реакция Евросоюза была сдержанной, представители выразили озабоченность:

— Эти органы играют решающую роль в реформировании Украины и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества, — отметил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

По его словам, отсутствие сильных независимых антикоррупционных структур может осложнить вступление Украины в ЕС.

Предыстория

21 июля сотрудники СБУ и Офиса Генпрокурора провели около 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных регионах Украины. Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией и действия в интересах олигархов.

ГБР также активизировало работу — исследует давние дела о ДТП с участием сотрудников НАБУ.

Представители СБУ и ОГП проверяют, насколько в САП соблюдается режим охраны государственной тайны, особенно среди тех работников НАБУ, которые имеют доступ к секретным материалам и проводят негласные следственные действия.

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