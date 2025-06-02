Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, общенациональная программа «Человек года» – премия, отмечающая профессиональные и общественно значимые достижения граждан. Она была основана в 1996 году. Номинация «Городской голова» признает руководителей громад, внесших весомый вклад в развитие городов, улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни жителей.

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«Это достижение – не только о личном успехе. Это о годах целенаправленного труда, важных решений, преданности делу и искреннего отношения к родному городу. За 11 лет во главе Одессы было немало сложных моментов, но в то же время – и много достижений, изменяющих жизнь горожан к лучшему. Эта награда – признание всех, кто развивает Одессу вместе», – такими словами поздравил мэра Одессы у себя в Facebook глава Приморской районной администрации и депутат Одесского горсовета Марат Королев.

По словам самого Труханова, эта почетная награда стала для него символом доверия:

«Я благодарен каждому одесситу, каждому украинцу, кто сегодня работает во благо своей громады. Эта награда – не только моя. Это награда всех нас, нашей несокрушимости и силы. Одесса – единственный город в мире, после названия которого мы ласково говорим слово «Мама»», – сказал он.

При этом стоит напомнить, что мэр Одессы является фигурантом ряда уголовных дел.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что Труханова вместе с сообщниками обвиняют не только в хищении коммунальной собственности и злоупотреблении властью, как это было ранее, но и в отмывании (легализации) денег и организации преступной группировки.

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