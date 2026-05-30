Ключевые моменты:

Одесские следователи начали считывать отпечатки пальцев с чипов ID-карт и загранпаспортов пропавших людей для их опознания.

В регионе заработал цифровой «Кабинет следователя» с удобным и закрытым фотокаталогом для опознания погибших.

Родственников пропавших без вести просят по возможности передавать следователям ID-паспорта близких для быстрого сканирования.

Поиск людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – это всегда огромная боль для семей и сложнейшая задача для полиции. Чтобы ускорить этот процесс и сделать его хоть немного легче для родственников, полиция Одесской области запустила два новых решения.

Зачем следователям биометрические паспорта пропавших?

Мало кто знает, но когда мы оформляем современный паспорт-карточку (ID-карту) или загранпаспорт, на его электронный чип записываются наши отпечатки пальцев. Теперь полиция научилась официально считывать эти «зашитые» данные.

Как это работает на практике:

Следователь берет ID-паспорт или загранпаспорт пропавшего человека и с помощью специального сканера считывает отпечатки пальцев с чипа.

Эти прижизненные отпечатки автоматически вносятся в базу данных МВД.

Система сама сравнивает их со всеми данными погибших, которых пока не удалось опознать.

Это колоссально ускоряет процесс, особенно в ситуациях, когда проводить ДНК-экспертизу слишком долго или сложно.

Что нужно сделать родственникам

Если у вас остался оригинал ID-карты или загранпаспорта пропавшего близкого человека, вы можете сами написать ходатайство следователю и передать документ. Его отсканируют за пару минут и сразу же вернут вам в руки. На старые паспорта-книжечки это не распространяется – в них просто нет электронного чипа.

«Кабинет следователя»: опознание без лишних травм

Второе нововведение касается процедуры опознания по фотографиям. Раньше родственникам пропавших приходилось вручную перебирать сотни тяжелых и страшных снимков неопознанных тел в надежде найти своего человека.

Теперь полиция создала упорядоченный электронный каталог «Кабинет следователя». В нем все снимки строго каталогизированы и разбиты по конкретным параметрам и приметам. Благодаря поисковым фильтрам родственникам показывают только те кадры, которые гипотетически могут совпасть с описанием их близкого. Это не только экономит драгоценное время, но и бережет и без того измученную психику людей.

