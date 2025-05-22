Оборудование произведено на заводе Vestas в городе Рингкёбинг, Дания. Финансирование строительства обеспечено благодаря поддержке Экспортно-инвестиционного фонда Дании, который помог компании ДТЭК привлечь 370 млн евро кредитных средств.

Общий объем инвестиций в проект составляет 450 млн евро.

Строительные работы стартуют осенью 2025 года и продлятся до конца 2026 года. После завершения Тилигульская ВЭС сможет обеспечивать электроэнергией около 900 тысяч украинских домохозяйств, укрепляя энергетическую независимость страны.

Читайте также: Березовка Одесской области планирует очистить сточные воды и спасти реку Тилигул

Справка ОЖ

Тилигульская ВЭС — ветровая электростанция в Украине, которая расположена на берегу Тилигульского лимана в Николаевской области.

В рамках реализации стратегии долгосрочного развития в начале 2019 года компания «ДТЭК» приобрела проект Тилигульской ветроэлектростанции. Это проект строительства ВЭС мощностью 500 МВт с возможным увеличением до 565 МВт.

Компания «ДТЭК» планировала построить две ветроэлектростанции мощностью 500 МВт и 65 МВт. Запланированная площадь строительства составляет — 35 тыс га.

В 2021 году началось строительство первой очереди ВЭС, которая состоит из 83 ветрогенераторов мощностью МВт каждый.

Еще по теме: Одесская область: при дефиците электроэнергии регион выручили солнце и ветер





