порушення правил дорожнього руху
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Как сообщил депутат Одесского горсовета Александр Авдеев, на последней сессии депутаты обратились в Управление патрульной полиции, призвав усилить контроль над владельцами авто с незаконными шумными выхлопными системами. В ответ правоохранители запустили операцию «Прямоток», охватывающую не только борьбу с громкими звуками, но и пресечение дрифта и грубых нарушений ПДД.

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Результаты операции

Согласно данным патрульной полиции:

  • 158 водителей оштрафованы за чрезмерный шум от выхлопных систем.
  • 2804 постановления вынесены за превышение скорости.
  • 460 протоколов составлены за проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил проезда перекрестков.
  • 31 водитель наказан за нарушение тишины.
  • 2 протокола по опасному управлению направлены в суд.

Авдеев отметил, что для многих одесситов громкие выхлопные звуки напоминают взрывы, что делает ситуацию особенно чувствительной.

«Работаем дальше», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Одессе создадут рабочую группу, которая подготовит техзадание для разработки Концепции развития велоинфраструктуры в городе.

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