Как сообщил депутат Одесского горсовета Александр Авдеев, на последней сессии депутаты обратились в Управление патрульной полиции, призвав усилить контроль над владельцами авто с незаконными шумными выхлопными системами. В ответ правоохранители запустили операцию «Прямоток», охватывающую не только борьбу с громкими звуками, но и пресечение дрифта и грубых нарушений ПДД.

Результаты операции

Согласно данным патрульной полиции:

158 водителей оштрафованы за чрезмерный шум от выхлопных систем.

2804 постановления вынесены за превышение скорости.

460 протоколов составлены за проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил проезда перекрестков.

31 водитель наказан за нарушение тишины.

2 протокола по опасному управлению направлены в суд.

Авдеев отметил, что для многих одесситов громкие выхлопные звуки напоминают взрывы, что делает ситуацию особенно чувствительной.

«Работаем дальше», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Одессе создадут рабочую группу, которая подготовит техзадание для разработки Концепции развития велоинфраструктуры в городе.

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