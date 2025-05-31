Об этом заявил член британского парламента Том Тугендхат в рамках международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

По его словам, мины и другие взрывоопасные объекты в морской зоне представляют угрозу для гражданских судов, в частности, зерновозов, и Лондон намерен помочь устранить эту опасность.

Помимо этого, Великобритания активно содействует восстановлению морской торговли, включая страхование и перестрахование судов, заходящих в украинские порты.

«Когда было необходимо восстановить торговые морские пути наша сторона активно работала над тем, чтобы обеспечить страхование и перестрахование судов. Мы используем нашу силу эффективно, чтобы поддерживать Украину столько, сколько нужно», – подчеркнул Том Тугендхат.

Он также добавил, что Великобритания продолжит инвестировать в Украину, в том числе в развитие экспортных возможностей, особенно в аграрной сфере.

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