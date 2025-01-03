Война, день 1045: оккупанты пытаются обойти и окружить Покровск

Российские оккупанты не идут в лобовой штурм на Покровск Донецкой области, а пытаются обойти и окружить город. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

«Городских боев в городе нет, до границы города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, поселки, проникать теми или иными группами, накапливаться и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город. Плюс — активное действие БПЛА, активное действие всего, что у россиян сейчас есть, тоже сосредоточено в районе города Покровск».

Трегубов пояснил, что город Покровск достаточно большой и укрепленный, поэтому враг не хочет идти в лобовой штурм, ведь завяз в городских боях на ряде других направлений, как в Часовом Яру и Курахово.

По словам спикера, на бои в Покровске противник сейчас не рассчитывает, а пытается обойти город и разорвать инфраструктурные цепочки.

За минувшие сутки на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих, украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций в районах Янтарного, Времовки, Большой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

Последствия воздушной атаки 3 января

В ночь на 3 января 2025 года враг атаковал Украину 93 ударными БпЛА, сообщают Воздушные силы Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Еще 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий беспилотников по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Также сбитые «шахеды» нанесли ущерб и на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Потери россиян на утро 3 января: минус еще 1080 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и три других важных объекта противника.

Также украинские воины обезвредили: