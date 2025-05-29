Текст совместного приказа главы Одесской ОВА и командира оперативно-тактической группировки «Одесса» обнародовал предприниматель Юрий Дегас — владелец инклюзивного пляжа «Безмеж-Калетон», который находится рядом с пляжем «Дельфин».

Согласно документу, въезд, выезд, передвижение граждан, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта на территории пляжа «Дельфин» Доступ людей разрешается исключительно с целью оздоровления.

Кроме того, на территории пляжа запрещено проведение работ по реконструкции пляжа и другие действия без отдельного письменного разрешения. Одесским городским властям рекомендовали пересмотреть нормативные акты с учетом этих ограничений.

Запрет вводится или до конца действия военного положения, или до отдельного распоряжения.

В военной администрации документ пока не прокомментировали.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ноябре 2024 года возле инклюзивного пляжа «Калетон» начались строительные работы. На парковку для людей с инвалидностью заехала строительная техника и началась установка забора. Как сообщал депутат горсовета Петр Обухов на месте старого солярия застройщик планирует возвести ресторан, а вместо спасательной станции — 8-этажное «административное» здание с жилыми помещениями.

Одесский горсовет на внеочередной сессии выделил 2,5 миллиона гривен на проектно-сметную документацию для пляжа «Дельфин». Там планируют обустроить пространство для людей с инвалидностью.







