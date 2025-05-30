По словам самого автора, новое произведение искусства указывает на хрупкость мироздания, ведь человек также является своеобразным вместилищем, где уживаются добро и зло. Михаил Рева объяснил, что композиция состоит из двух сосудов: амфоры, которую создал человек, и человека, которого создал Всевышний. Хрупкость бытия, по его мнению, является отражением хрупкости времени, поэтому важно ценить мгновения, данные в этом мире, ведь созданное остается следующим поколениям.

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Михаил Рева также рассказал, что скульптура «Время» была отлита из бронзы еще три года назад и находилась на заводе в Киеве. Задержка с ее установкой возникла из-за финансовых трудностей. Часть авансового платежа в начале внес сам скульптор, а затем финальную часть средств предоставил меценат. Перед презентацией художник несколько доработал скульптуру. До этого парк на приморских склонах уже украшали три скульптуры одесского художника: «Начало начал», «Скрипка как символ души» и «Яблоко как образ соблазна».

На открытии выступил Генеральный консул Греческой Республики в Одессе Христос Захаропулос. Он произнес «Браво скульптору!» и отметил важность Греческого парка как пространства, объединяющего Одессу и Грецию, напоминая об исторических связях. Дипломат подчеркнул, что в тяжелые времена войны Одесса оказывает сопротивление и надеется на свое счастливое будущее, а искусство вдохновляет и делает души людей сильнее.

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