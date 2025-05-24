По информации источника, фильм будет рассказывать о молодых годах Довженко, часть которых он провел в Одессе. Для точного воссоздания атмосферы периода советских времен с фасада мэрии временно снимут современную государственную символику.

В тот же период фасад здания могут оформить в стилистике прошлых десятилетий, ведь в советскую эпоху Одесская мэрия имела коммунистические элементы в оформлении. Будут ли они воспроизведены в фильме — пока неизвестно.

После завершения съемок все государственные флаги и символы должны вернуть на место. Срок проведения съемок пока не уточняется.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, как в Киеве состоялась премьера немого фильма Александра Довженко «Звенигора». Фильм является первой частью знаменитой «украинской трилогии Довженко».

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