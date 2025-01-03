Мазут після аварії російських танкерів осідає на дно Чорного моря: які прогнози щодо наслідків

Про це попереджає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ у районі Анапи. Станом на 30 грудня на узбережжі Анапи зафіксовано повторні викиди мазуту. В окупованому Криму вже зібрано і вивезено понад 226 тонн забрудненого ґрунту.

Через масштабний розлив мазуту в регіоні оголошено режим техногенної надзвичайної ситуації. Нафтопродукти продовжують переміщатися в південно-західному напрямку, створюючи серйозну загрозу для південного узбережжя Криму та прилеглих акваторій.

Нафтові плями поблизу південного узбережжя Криму створюють серйозну загрозу для морських екосистем, прибережних територій та їхнього біорізноманіття.

За результатами супутникових спостережень учені прогнозують, що до 3 січня 2025 року спостерігатиметься поступове розширення нафтової плями в акваторії Чорного моря. Основна маса мазуту переміститься в південно-західному напрямку, при цьому зберігається висока концентрація забруднення поблизу узбережжя південного Криму.

У рф визнали, що це перша у світі аварія з «важким» топковим мазутом марки М100.

«Такий мазут застигає за температури +25℃, за щільністю майже як вода і важчий. І, на відміну від інших нафтопродуктів, не спливає на поверхню, а йде на дно або плаває в товщі води. У світі немає випробуваних технологій з його видалення з товщі води. Тому основний спосіб – збір із берегової лінії, коли мазут викидає в прибережну зону», – йдеться в повідомленні Морспасслужби.

Повну шкоду від забруднення Чорного моря мазутом з російських танкерів, що зазнали аварії, оцінити складно. Багато що залежить від того, скільки нафтопродуктів зрештою опиниться на березі, а скільки – у донних відкладеннях. Крім того, із затоплених танкерів мазут, найімовірніше, і далі буде виливатися в море, погіршуючи ситуацію. Про це розповів експерт із кліматичної та енергетичної політики Олег Савицький.

«Говорити про те, що цей район Чорного моря буде придатним для ведення морського промислу, не доводиться. Це дійсно мертва частина моря тепер. І це триватиме багато років, оскільки танкери затонули разом із цим мазутом, і він буде вивільнятися невизначений час. Скільки цей мазут буде виходити із затонулих танкерів, важко передбачити», – зазначає експерт.