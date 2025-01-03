В Одессе создали «зеленый» мемориал в честь погибших воинов

В сквере Славы и Воли, расположенном возле здания Одесской областной государственной администрации, высадили 49 молодых деревьев, среди которых дубы и ясени. Каждое дерево имеет табличку с именем и годами жизни погибшего бойца, увековечивая память о тех, кто отдал жизнь за Украину.

Участие в высадке деревьев приняли родные павших воинов. Им помогали специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест», которые занимались подготовкой территории и высадкой деревьев.

Акция стала символом благодарности за подвиги украинских защитников и поддержкой их семей. Подобные мероприятия важны для сохранения памяти о героях, которые боролись за свободу и независимость страны.

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