Новости Одессы и Одесской области

В Одессе создали «зеленый» мемориал в честь погибших воинов

В Одессе создали «зеленый» мемориал в честь погибших воинов

В Одессе провели акцию почтения памяти погибших украинских воинов. В сквере возле Одесской областной администрации высадили деревья с табличками, которые напоминают о подвигах защитников. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

В сквере Славы и Воли, расположенном возле здания Одесской областной государственной администрации, высадили 49 молодых деревьев, среди которых дубы и ясени. Каждое дерево имеет табличку с именем и годами жизни погибшего бойца, увековечивая память о тех, кто отдал жизнь за Украину.

высадка деревьев

Участие в высадке деревьев приняли родные павших воинов. Им помогали специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест», которые занимались подготовкой территории и высадкой деревьев.

Акция стала символом благодарности за подвиги украинских защитников и поддержкой их семей. Подобные мероприятия важны для сохранения памяти о героях, которые боролись за свободу и независимость страны.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua