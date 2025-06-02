Проект включен в Стратегию восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 годы, обнародованной на сайте Одесского областного совета.

Партнерами проекта являются Белгород-Днестровский городской совет, Шабовская и Мологовская громады.

Проект предусматривает строительство общей набережной вдоль побережья Днестровского лимана, на котором расположены Белгород-Днестровский, села Шабо и Молога. Реализация проекта также предусматривает создание нового туристического объекта — глемпинга на территории Мологовской громады.

Инициатива направлена на развитие туристической инфраструктуры, улучшение использования природно-рекреационных ресурсов и укрепление межмуниципального сотрудничества. Ожидается, что проект создаст условия для альтернативного туризма и повысит уровень жизни местных жителей.

Планируется, что от реализации проекта выиграют 65 289 человек:

Велотуристы — получат современную велоинфраструктуру и комфортные маршруты.

Общественные организации — улучшат сотрудничество с местной властью и будут развивать велодвижение.

— улучшат сотрудничество с местной властью и будут развивать велодвижение. Жители громады — получат новые возможности для туризма и предпринимательства, а также поступления в местные бюджеты.

Финансирование проекта

Стоимость проекта оценили в 63 млн 543 тис. грн. Десять процентов от этой суммы поступит из местных бюджетов, а остальное — за счет международной технической помощи.

Планируется освоить:

50 млн грн в 2025 году

13,5 млн грн в 2026 году

В документе отмечается, что для успешной реализации требуется обеспечить финансирование и усилить межмуниципальное сотрудничество.

Напомним, согласно Стратегии восстановления и развития региона, в месторождениях Сафьяновской громады Измаильского района планируется промышленная добыча соли. Также могут возобновить добычу соли из Куяльницкого лимана.





















