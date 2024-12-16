Из-за крушения российских танкеров Черному морю грозит новая экологическая катастрофа

В воскресенье утром танкер «Волгонефть-212», перевозивший 4,3 тысячи тонн мазута, подал сигнал бедствия. Судно находилось в 8 километрах от берега, когда его корпус раскололся пополам, и тысячи тонн нефтепродуктов вылились в море. Спустя несколько часов стало известно о повреждении другого танкера — «Волгонефть-239», также перевозившего более 4 тысяч тонн мазута. Оба судна, построенные еще в 1960–70-х годах, из-за сильного шторма не смогли справиться с нагрузкой. Один из танкеров сел на мель, другой лег в дрейф, а затем также оказался на мели неподалеку от порта Тамань.

На месте крушения танкеров уже образовалась нефтяная пленка, характерная для крупных разливов.

По данным международной экологической организации Greenpeace, каждый из российских танкеров мог перевозить до 5 тысяч тонн нефтепродуктов.

«4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов сейчас выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух танкеров, которые попали в шторм», — отметили в организации Greenpeace.

Если такое количество сырья окажется в море, эта авария будет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря, отметили в организации.

По словам главы исследовательских лабораторий Greenpeace Пола Джонсона, если весь объем мазута попадет в море, последствия будут катастрофическими:

«Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну».

Специалисты отмечают, что преобладающие северо-восточные ветра и сильное течение затрудняют локализацию разлива. При этом тяжелые остаточные мазуты способны нанести гораздо больший ущерб, чем более легкие фракции топлива. Авария напоминает трагические события 2007 года, когда в результате крушения танкера в том же Керченском проливе в море попали 1,6 тысячи тонн мазута. Тогда загрязнение привело к уничтожению донных организмов, гибели морских птиц и длительному восстановлению экосистемы.

Greenpeace призывает к проведению независимого расследования и строгому контролю за последствиями аварии. В случае неэффективных действий по ликвидации разлива Черное море рискует столкнуться с длительным экологическим кризисом.