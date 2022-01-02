«Чародеи»: что происходило за кадром главной новогодней сказки

Многие диалоги из «Чародеев» сразу разобрали на цитаты, а песни «Три белых коня» и «Снежинка» популярны до сих пор и ассоциируются с Новым годом и чудесами.

Сказка о любви и волшебстве «Чародеи» стала настоящим новогодним хитом. В ней роли исполнили звезды уходящей эпохи – Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна Ашимова и другие.

Как рождались чародеи

Сказку-мюзикл «Чародеи» снимали по книге братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Правда, от нее в фильме мало что осталось. И это не просто так! В то время творчество Аркадия и Бориса Стругацких властями не особо приветствовалось. Но режиссеру Константину Бромбергу сюжет книги настолько понравился, что он пошел на хитрость и предложил отснять легкую новогоднюю комедию, которую обязательно одобрят. В результате на экраны вышла трогательная история любви, где Иванушка должен взять в жены Аленушку. И все бы хорошо, но ревность начальницы и влюбленность начальника в Аленушку все портят. Девушка под чарами становится ведьмой, и Иванушке нужно пройти немало волшебных испытаний, чтобы пробиться к сердцу любимой.

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Герои за кадром

Поиск актеров на роли влюбленных проходил долго. Аленушку могли сыграть секс-символы эпохи – Ирина Алферова и Лариса Удовиченко. Однако на пробах ведьму лучше всего изобразила Александра Яковлева. Режиссер в начале съемок даже сказал: «Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли». Ведь у актрисы был весьма своеобразный и капризный характер. Поговаривают, что это мешало ее работе с Валентином Гафтом. Поэтому в большинстве совместных сцен актеров снимали отдельно.

А вот на роль Иванушки пробовали Игоря Костолевского, Александра Проханова и Ивара Калныньша. Но главным героем все-таки стал Александр Абдулов. Но Абдулова отказывалось утверждать телевизионное начальство. В конце концов Абдулова удалось согласовать, но оказалось, что он снимается в четырех картинах одновременно. Поэтому в первые дни картину снимали без главного героя – его заменял дублер.

Кстати

Идея белого костюма, в котором позировал Александр Абдулов, была заимствована из фильма «Лихорадка субботнего вечера» (1977). В этом фильме такой же костюм достался главному герою в исполнении Джона Траволты. А еще поговаривают, что Джоан Роулинг на книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере вдохновила повесть «Понедельник начинается в субботу».

Чудеса и мистика

Мистика и на самом деле сопровождала съемочную группу на всем протяжении работы. Однажды в сцене, которую снимали ночью, съемочная группа шла, как они думали, за Семеном Фарадой (гость с юга), который по роли заблудился в переходах. А оказалось, что их полчаса водила за собой тень. Сам же Фарада действительно заблудился, а когда вышел к съемочной группе, то произнес фразу, которая стала крылатой: «Ну кто так строит?». Бывало, операторы временами «забывали» включить камеру, а вещи терялись и находились в совершенно неожиданных местах. Волшебным оказался и говорящий кот Василий. Когда усатый друг проходил кинопробы, он громко и внятно произнес: «Хам!» – прямо в лицо сотруднику, который мазал ему усы сметаной. После такого поворота кот был немедленно утвержден на роль.

Был момент, когда съемки чуть не сорвались из-за паники, возникшей на площадке. Ждали звездной ночи, чтобы снять сцену, где Иванушка проходит сквозь стены. Когда все было готово и съемка началась, Абдулов обратил внимание на неизвестный объект, зависший в небе прямо над съемочной площадкой. Все подумали, что это инопланетяне…

Крылатые фразы чародеев:

Главное – чтобы костюмчик сидел!

Товарищ человек, помоги найти выход!

Я женщина! И этим все сказано!

Тут без высшего образования до всего своим умом доходишь!

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: ukraina.ru, weekend.rambler.ru, culture.fakty.ua, wikipedia.org

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