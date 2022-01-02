По Дерибасовской гуляли, день рождения Бандеры отмечали: главные новости Одессы за 1 января

Вот и наступил 2022-й год… А 1 января, как шутит наш народ – самый короткий день в году. Тем не менее, в Одессе он отметился кое-какими событиями. Итак, о чем писала «Одесская жизнь»?

По состоянию на утро субботы, 1 января, в Одесской области, как и в Украине в целом, регистрировалось относительно небольшое количество новых случаев заражения коронавирусом.

Главная елка Одессы, которую на этот раз украсили в морском стиле, вошла в десятку рейтинга самых красивых елок Украины и заняла 4-е место.

А вот одесские продавцы елок после того как их товар перестал пользоваться спросом, просто бросили новогодние деревья под открытым небом. Всего работники одесских ЖКС и управляющих компаний насчитали более 5 тысяч никому не нужных елок.

Но вот уж кому не повезло, так это жителям нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы: им пришлось встречать Новый год без света. А ведь в ДТЭК обещали, что новогодних блэкаутов не будет…

Но праздник все таки есть праздник. И одесская Дерибасовская наполнилась гуляющими и где только не фотографирующимися людьми. Туда же отправилась и корреспондент «Одесской жизни», чтобы изучить новогоднюю обстановку.

А вечером в парке Шевченко у памятника Кобзарю собрались около полусотни активистов, чтобы отметить 113-летие со дня рождения проводника украинских националистов Степана Бандеры. Правда, устраивать факельное шествие по городу участники мероприятия не стали.

А чем вам запомнился первый день нового года?

Фото Марии Котовой