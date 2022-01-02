Украинцев заставят регистрировать SIM-карту по паспорту?

С 1 января 2022 года в Украине вступили в силу изменения к Закону «Об электронных коммуникациях». Теперь украинцы должны будут обязательно регистрировать SIM-карты, «привязывая» их к паспортным данным. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Согласно закону, пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Как сообщается, законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

Если пользователь не предоставит паспортные данные или не заключит договор после двух месяцев с момента приостановки коммуникационные услуги будут прекращены.

Таким образом абонентов хотят защитить от мошенников.

Привязать SIM-карту к своему паспорту можно на сайте или в фирменном магазине мобильного оператора.

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Фото с Телеграм-канала «Украина сейчас»