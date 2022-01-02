Вкусно с «Одесской жизнью»: два блюда на православное Рождество

Рождество Христово – это время семейного застолья и веселья. А если вы все еще думаете, каким лакомством порадовать родных в рождественские дни, тогда вот вам вкусные идеи…
Тарталетки с авокадо и сельдью
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- хлеб ржаной – 200 г,
- масло сливочное – 60 г,
- яйцо – 1 шт.,
- авокадо – 1 шт.,
- сыр сливочный – 100 г,
- филе малосоленой сельди, зелень, огурец и грецкие орехи – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Ржаной хлеб и орехи измельчить в крошку. Добавить к ним размягченное масло и яйцо. Полученную массу распределить по формам, формируя корзиночки, и выпекать в духовке при температуре 190°С 15 минут. С помощью блендера измельчить очищенный авокадо и сельдь. К полученной массе добавить сливочный сыр и аккуратно перемешать. Готовые корзиночки заполнить кремом и украсить зеленью.
Скумбрия с яблоками
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- скумбрия – 1-2 шт.,
- яблоко – 1 шт.,
- айва – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- приправа для рыбы – 1 ст. ложка,
- тимьян – 1 ст. ложка,
- белое вино – 150 мл,
- половина лимона, соль – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Рыбу очистить и присыпать приправой и солью. Яблоко и айву нарезать тонкими дольками. Очистить лук и нарезать кольцами. Так же нарезать лимон. На фольгу для рыбы в центр выложить лук, присыпать тимьяном. Рыбу нафаршировать яблоками и айвой, добавить лимонных долек и положить сверху фольги. Сформовать из фольги лодочку и положить рыбу на противень. В лодочку налить белого вина и закрыть краями фольги. Выпекать рыбу в духовке 20 минут при температуре 200°С. Снять сверху фольгу и запекать еще несколько минут.
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