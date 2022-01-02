Вкусно с «Одесской жизнью»: два блюда на православное Рождество

Рождество Христово – это время семейного застолья и веселья. А если вы все еще думаете, каким лакомством порадовать родных в рождественские дни, тогда вот вам вкусные идеи…

Тарталетки с авокадо и сельдью

ИНГРЕДИЕНТЫ:

хлеб ржаной – 200 г,

масло сливочное – 60 г,

яйцо – 1 шт.,

авокадо – 1 шт.,

сыр сливочный – 100 г,

филе малосоленой сельди, зелень, огурец и грецкие орехи – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Ржаной хлеб и орехи измельчить в крошку. Добавить к ним размягченное масло и яйцо. Полученную массу распределить по формам, формируя корзиночки, и выпекать в духовке при температуре 190°С 15 минут. С помощью блендера измельчить очищенный авокадо и сельдь. К полученной массе добавить сливочный сыр и аккуратно перемешать. Готовые корзиночки заполнить кремом и украсить зеленью.

Скумбрия с яблоками

ИНГРЕДИЕНТЫ:

скумбрия – 1-2 шт.,

яблоко – 1 шт.,

айва – 1 шт.,

лук – 1 шт.,

приправа для рыбы – 1 ст. ложка,

тимьян – 1 ст. ложка,

белое вино – 150 мл,

половина лимона, соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Рыбу очистить и присыпать приправой и солью. Яблоко и айву нарезать тонкими дольками. Очистить лук и нарезать кольцами. Так же нарезать лимон. На фольгу для рыбы в центр выложить лук, присыпать тимьяном. Рыбу нафаршировать яблоками и айвой, добавить лимонных долек и положить сверху фольги. Сформовать из фольги лодочку и положить рыбу на противень. В лодочку налить белого вина и закрыть краями фольги. Выпекать рыбу в духовке 20 минут при температуре 200°С. Снять сверху фольгу и запекать еще несколько минут.

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