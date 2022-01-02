2 января одесситы заполнили городские пляжи (фоторепортаж)

Автомобильные пробки пред въездами на пляжи, а на набережной яблоку негде упасть: во второй день нового года одесситы массово высыпали к морю.

И день то особо теплым нельзя было назвать. Хотя температура на улице установилась плюсовая, но, как и прогнозировали синоптики, сильны ветер не позволял забыть, какое время года на улице. Тем более это ощущалось возле моря.

И все равно тысячи гуляющих горожан заполнили городские пляжи и Трассу здоровья. Порой создавалось впечатление, что людей там не меньше, чем летним днем.

И это здорово, что все больше одесситов предпочитают в праздничный день прогуляться на природе, а не продолжать праздничное застолье, заталкивая в себя остатки оливье в качестве закусок для горячительных напитков.

Каким было 2 января на одесских пляжах, для читателей «Одесской Жизни» запечатлел фотокорреспондент нашего издания.

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