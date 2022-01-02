Новогоднее чудо в центре Одессы: нацгвардеец романтично предложил руку и сердце полицейской (фото)

Военнослужащий Нацгвардии Украины и его возлюбленная, наверное, на всю жизнь запомнят новогоднюю ночь в центре Одессы, ведь она стала для обоих самым настоящим чудом.

Романтичную историю рассказали на Facebook-странице 11-й бригады имени Михаила Грушевского.

Так, сержант Олег Корнийченко, желая сделать праздничную ночь по-настоящему памятной и яркой, во время службы по охране общественного порядка, как водится, стал на одно колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине, которая, кстати, работает в полиции.

«Было очень эмоционально и волнительно, однако это уверенное и сознательное решение. Надеюсь, что для нее этот Новый год навсегда запомнится»,

– поделился впечатлениями Олег.

Свидетелями удивительного и романтического действа были все присутствующие нацгвардейцы. И конечно, девушка ответила на предложение согласием.

В 11-й бригаде поприветствовали молодую пару и пожелали им крепкой семьи, долгой и счастливой жизни, наполненной яркими событиями.

Напомним, в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2021 года, в Одессе курсанты и нацгвардейцы устроили флешмоб у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре.

Еще немного новогоднего позитива от «Одесской жизни»:

Фото с Facebook-страницы 11-й бригады им. Михаила Грушевского