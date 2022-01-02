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Коронавирус в Одесской области 2 января: мало заболевших и много смертей

Коронавирус в Одесской области 2 января: мало заболевших и много смертей

По состоянию на утро воскресения, 2 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом регистрировалось относительно небольшое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Чего не скажешь о статистике умеших.

Коронавирус в Одесской области 2 января

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Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за прошедшие сутки в Одесской области официально подтвердили 75 новых случая заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их регистрировалось 240.

За прошедшие сутки в Одесской области от коронавирусной болезни скончались 10 человек, столько же, что и днем ранее. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 5 580 жителей области.

О выздоровевших за минувшие сутки не сообщается. При этом болеть коронавирусом в регионе продолжают 10311 человек. Количество активных больных продолжает свой, пусть и медленный, рост.

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Коронавирус в Украине 2 января

По информации Минздрава, на утро второго дня нового года в Украине официально зарегистрировано 1 863 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее – 5 026).

За сутки от коронавирусной болезни умерли 98 украинцев против 190 сутками ранее. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 в стране скончались 96 187 человек.

За сутки выздоровели 2 259 больных, тогда как накануне их было 6 073. Продолжают болеть 101 163 украинца.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 1 января 2022 года, в Одесской области COVID-19 заболели 240 человек и 10 от болезни умерли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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