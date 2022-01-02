Город в Одесской области вошел в десятку самых привлекательных для жизни

“Дунайский экспресс” начнет курсировать по новому расписанию Компания-перевозчик “Укрзалізниця” с 20 декабря 2021 года обновила расписание скоростного пригородного поезда Одесса – Измаил (“Дунайского экспресса”). Об этом сообщили в компании. ПОДРОБНЕЕ