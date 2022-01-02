Город в Одесской области вошел в десятку самых привлекательных для жизни

Город Измаил вошел в десятку самых привлекательных для жизни городов Украины в 2021 году.
Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Город Украины. Национальный выбор».
Населенный пункт получил 19 583 голоса и занял шестое место, обойдя в рейтинге 45 городов Украины, боровшихся за звание лучшего в 2021 году.
Первое место занял Ивано-Франковск. За него проголосовали 52760 респондентов. Второе место занял Харьков (38585 голосов), третье – Мелитополь (30289). Одесса заняла 31-е место.
Украинцы выбирали город по показателям качества жизни, узнаваемости и ассоциирования со страной. В интернет-проекте приняли участие более двух миллионов человек.
Источник: Суспільне Одеса
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что главная елка Одессы – на 4-м месте в ТОП-10 самых красивых в Украине
Также Одесса оказалась единственным украинским городом, который рекомендуют посетить британцам в 2022 году
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Фото Суспільне Одеса