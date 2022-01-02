Погода в Одессе 3 января: первый понедельник нового года будет ветреным

«Чародеи»: что происходило за кадром главной новогодней сказки Многие диалоги из «Чародеев» сразу разобрали на цитаты, а песни «Три белых коня» и «Снежинка» популярны до сих пор и ассоциируются с Новым годом и чудесами. ПОДРОБНЕЕ

2 января одесситы заполнили городские пляжи (фоторепортаж) Автомобильные пробки пред въездами на пляжи, а на набережной яблоку негде упасть: во второй день нового года одесситы массово высыпали к морю. ПОДРОБНЕЕ