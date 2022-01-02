Погода в Одессе 3 января: первый понедельник нового года будет ветреным

По прогнозу синоптиков в городе Одессе в понедельник, 3 января, будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура днем: 6-8 градусов тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер будет северо-западный, скоростью 9-14 м/с. Температура ночью составит 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 3 января:
- Облачно с прояснениями;
- Без существенных осадков;
- Ночью и утром местами слабый туман, гололедица;
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с;
- Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м, гололедица.