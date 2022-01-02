Где в Одессе покататься на коньках и сколько это стоит?

Катание на коньках — одно из самых зимних развлечений. И когда идти на лед, как не в разгар новогодних праздников. «Одесская Жизнь» собрала для вас места в городе, где можно покатаься на коньках и цены на этот вид развлечения.

Как видно из нашей подборки, цены довольно сильно разнятся, как и условия катания. Где-то надо оставлять залог, где-то нет. В одних местах стоимость катания сильно зависит от времени пребывания на льду, в других надо заплатить фиксированную сумму за любое время.

Адреса и цены:

На Небесной сотни, 6

безлимит — 150 грн.

Ice Age в парке Горького

Детский – 100 грн/45 мин

Взрослый – 120 грн/45 мин

Контактный телефон: 380 (48) 772–88–68

В Аркадии

Лед – 100 грн/45 мин

Коньки – 70 грн

Пингвин – 50 грн

залог — 300 грн или паспорт/права или смартфон

Льдинка на Филатова (с 25 января)

Дети – 50 грн/час

Взрослые – 70 грн/час

Залог — 300 грн или паспорт/права

Адрес: Академика Филатова, 29а; Контактныу телефоны: 380 (482) 64–72–89; 380 (482) 64–37–36

В парке Шевченко

Лед – 100 грн/45 мин

Коньки – 70 грн

Пингвин – 50 грн

Залог 300 грн или паспорт/права

Умка на Поселке Котовского

Безлимит — 200 грн или 2,5 грн/мин

Адрес: Проспект Добровольского, 145/1, тел.: 80 (48) 783–00–50

Дворец спорта на проспекте Шевченко

Будни — 150 грн/2 часа для всех

Выходные: 150 грн/час – взрослый, 50 грн/час – дети

Ночь: (с 22:00 до 2:45) – 150 грн (по записи), 200 (без записи)

Контактный телефон: 067 990 02 02

Недавно «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что на Таирова заработал новый муниципальный ледовый каток (фото, видео).

А вот на Греческой площади в зимнем сезоне 2021-2022 годов каток так и не появился. Год назад мы писали о том, как каток там открывался и как закрылся.