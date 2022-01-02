Спроси у доктора: почему возникает тошнота и о каких болезнях она сигнализирует?

Иногда фраза «меня от всего тошнит» имеет не образное, а буквальное значение: когда человек без видимой причины испытывает острое желание освободить желудок.

Если это произошло один раз – ничего страшного, но частые приступы тошноты могут быть сигналом о серьезных сбоях в работе организма. При каких заболеваниях может возникать тошнота и как от нее избавиться, рассказала врач-терапевт высшей категории днепровской горбольницы №9 Анна Кондратьева.

Не болезнь, а симптом

Тошнота – это неприятное ощущение в желудке и пищеводе, которое может сопровождаться слабостью, бледностью кожи, усиленным слюноотделением, потливостью, и зачастую предваряет рвоту. Сама по себе тошнота не является самостоятельным заболеванием и не представляет серьезной опасности для организма. Ее однократные эпизоды могут быть спровоцированы перееданием, отравлением, укачиванием в транспорте или акклиматизацией и быстро проходят без медицинской помощи.

Но систематическое подташнивание — возможный симптом различных опасных патологий и состояний, поэтому требует обращения к врачу и дополнительных обследований.

Женщин тошнит чаще

Доказано, что женщины страдают от тошноты чаще мужчин. Одна из причин, которой это объясняется, – психосоматический фактор. Проще говоря, женщины более эмоциональны и восприимчивы к стрессовым и конфликтным ситуациям, что создает у них внутреннее напряжение и, как следствие, определенную предрасположенность к возникновению тошноты и даже рвоты. Таким образом психика через тело сигнализирует о неприятии, «не переваривании» обстоятельств или ситуации.

О каких болезнях может сигнализировать?

Чаще всего постоянная тошнота – признак неполадок в работе желудочно-кишечного тракта и различных заболеваний желудка, кишечника, желчного пузыря или печени (как хронических, так и острых). В некоторых случаях приступы тошноты могут быть связаны с такими патологиями, как артериальная гипертензия, эпилепсия, инфаркт миокарда, опухоль головного мозга.

К другим, довольно распространенным причинам тошноты относятся реакция на прием определенных лекарств (обезболивающие, гормональные и противовирусные препараты, антибиотики), эндокринные расстройства, различные инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы. Кроме того, вызвать рвотные позывы способны мигрень, солнечный удар, сильный стресс, испуг или истерика.

Также тошнота часто беспокоит беременных в течение первого триместра.

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Когда идти к врачу?

Незамедлительно обратиться к врачу нужно в том случае, если приступы тошноты стали регулярными и сочетаются с другими тревожными симптомами: постоянной рвотой, диареей и расстройством стула, повышением температуры тела, головокружением и сильной головной болью, ощущением нехватки воздуха, общей слабостью, обмороками.

Для начала с этими жалобами стоит обратиться к своему семейному врачу, который, в свою очередь, может направить вас на консультацию к гастроэнтерологу, эндокринологу, неврологу и так далее. Комплекс обследований, в зависимости от клинической картины, может включать в себя анализы крови, мочи и кала, УЗИ внутренних органов, гастроскопию, колоноскопию, КТ или МРТ головы.

Лечение тошноты направлено, прежде всего, на устранение причины ее появления, а также на купирование неприятных симптомов. Если причиной патологии стали психологические факторы (сильный стресс, тревожность, депрессия), помимо приема медикаментов рекомендуется психотерапия.

Как уменьшить неприятные ощущения?

Если тошнота иногда беспокоит вас, но не сопровождается другими тревожными признаками, существуют простые способы уменьшить неприятные ощущения и предупредить рвоту:

при подташнивании помогает мятный чай, грейпфрутовый сок или вода с лимоном: пейте часто, но медленно и маленькими глотками;

ешьте 4-6 раз в день, но небольшими порциями, не смешивая холодную и горячую пищу;

исключите из рациона жирное, острое, жареное, сладкое, алкоголь;

тщательно следите за качеством и свежестью продуктов;

не чистите зубы и язык сразу после еды – это может спровоцировать рвотный рефлекс;

избегайте физической активности минимум полтора часа после приема пищи;

при склонности к тошноте всегда носите с собой мятные леденцы или ментоловую жвачку – они хорошо купируют приступ.

Ирина Лебединец

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