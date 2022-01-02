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В Одессе продали «Башню Климова»

В Одессе продали «Башню Климова»

Национальный банк Украины 31 декабря 2021 года продал 16-этажный офис обанкротившегося «Имэксбанка» на проспекте Гагарина 12а. Новым владельцем офисной высотки стала компания «Белогві».

За «Башню Климова» развернулся серьезный торг

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Результаты торгов опубликованы в государственной системе электронных торгов «Прозорро». ООО «Белогві» заплатили за офисный центр 400 миллионов гривен. В финале торгов их конкурентом выступил банк «Восток» (совладелец и руководитель Вадим Мороховский), который предложил на 34 млн 999 грн меньше.

«Башней Климова» бывший офис «Имэксбанка» в Одессе прозвали потому что владельцем банковского учреждения, а заодно и половины Одессы был олигарх местного разлива Леонид Климов.

Офис «Имэкбанка» не могли продать два года

Но после финансового кризиса 2014 года финансово-промышленная группа «Приморье», куда входил и «Имэксбанк», обанкротилась. Нацбанк Украины в рамках государственной программы гарантирования вкладов, выплатил вкладчикам «Имэксбанка» его долго. За долги офис и отошел Нацбанку.

Первый раз «Башню Климова» попытались продать в 2019 году за 323 млн 934 тыс грн. Но тогда покупателей на здание не нашлось. Через год цену снизили на 30% до 226 млн 753 тыс грн. Но и за эти деньги покупателей на высотку не нашлось.

И вот, спустя два года, аукцион наконец-то завершился успехом. Еще и цена, благодаря аукционным торгам, оказалась намного выше стартовой.

ООО «Белогві» принадлежит Александру Бойко. Он больше известен как владелец дорожной компании «Автомагистраль-Південь». Этот дорожный подрядчик известен тем, что время от времени становится победителем в многомиллиардных тендерах на ремонт дорог. Эта же компания принимала участи в строительстве новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Одесса».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о провалившемся аукционе по сдаче в аренду Красных пакгаузов в Одесском порту. Компания-победитель отказалась подписывать договор аренды. Хотя первоначально победитель торгов предложил сумму в 10 раз превышающую стартовую цену.

Читайте также о курьезном случае, когда в Одесской области уличный туалет сдали в аренду за огромную сумму — 300 тыс грн в месяц.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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