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Полуголый одессит с винтовкой разгуливал в центре города в день Нового года

Полуголый одессит с винтовкой разгуливал в центре города в день Нового года

Мужчину, раздетого по пояс и вооруженного пневматической винтовкой, задержала 1 января 2022 года Муниципальная варта. В дельнейшем его передали наряду полиции.

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О необычном происшествии сообщили на странице facebook Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

В посте сказано следующее:

Вот в таком необычном «праздничном» наряде вчера поздно вечером увидели наши охранники Муниципальной варты одессита 1981г.р., у поста «Воронцовский». Одежда и обувь частично отсутствовали, а вместо новогоднего посоха – ружье.

Охранники задержали правонарушителя и вызвали полицию, которая по прибытию забрала мужчину в Приморский райотдел для выяснения всех обстоятельств.

В Департаменте муниципальной безопасности поздравляют одесситов с праздниками, призывают сохранять спокойствие и внимательно выбирать костюмы для прогулок по праздничной Одессе.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что пьяный мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета на Думской площади возле Одесской мерии. Его обезоружили и схватили сотрудники Муниципальной варты.

Также мы рассказывали о том, что во время дежурства на Приморском бульваре в ноябре 2021 года около 00:15 охранники КУ Муниципальная варта обратили внимание на маленького скрипача. Родители долго не являлись и пришлось вызвать полицию.

Еще охранники Муниципальной варты задержали вандала, который в августе 2021 года повредил мемориал, посвященный памяти украинских патриотов, погибших 2 мая 2014 года.

Фото Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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