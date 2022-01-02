Новости Одессы и Одесской области

Только 1 января за помощью к патрульным обратились почти тысяча одесситов

Только 1 января за помощью к патрульным обратились почти тысяча одесситов

За первые сутки нового года инспекторы обработали 987 вызовов.

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Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

В том числе патрульные выехали на:

  • 28 драк;
  • прекратили 35 конфликтов;
  • 19 семейных ссоры и к жертвам домашнего насилия.

Инспекторы привлекли к административной ответственности 167 нарушителей ПДД. Среди прочих нарушений было составлено 28 протоколов по статье 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.

Ранее мы рассказывали, что 1 января мужчину, раздетого по пояс и вооруженного пневматической винтовкой, задержала  Муниципальная варта. В дельнейшем его передали наряду полиции.

Также читайте, как школьник помог одесской полиции установить виновника ДТП, который скрылся с места аварии

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Редакция ПРОФИЛЬ

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