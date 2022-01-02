Только 1 января за помощью к патрульным обратились почти тысяча одесситов

За первые сутки нового года инспекторы обработали 987 вызовов.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
В том числе патрульные выехали на:
- 28 драк;
- прекратили 35 конфликтов;
- 19 семейных ссоры и к жертвам домашнего насилия.
Инспекторы привлекли к административной ответственности 167 нарушителей ПДД. Среди прочих нарушений было составлено 28 протоколов по статье 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.
Ранее мы рассказывали, что 1 января мужчину, раздетого по пояс и вооруженного пневматической винтовкой, задержала Муниципальная варта. В дельнейшем его передали наряду полиции.
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Фото Патрульной полиции в Одесской области