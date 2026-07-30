Ключевые моменты:

Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами.

Под Кривым Рогом погибли шесть человек, среди них трое детей; во Львове – 31 пострадавший.

Зеленский прокомментировал последствия ночной массированной атаки.

ПВО уничтожила 320 из 358 воздушных целей.

Украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries и порт в России.

Россия ударила ракетами и дронами по нескольким областям Украины

В ночь на 30 июля и утром этого дня страна-агрессорка Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники Shahed. Мониторинговые каналы также сообщали о взлете стратегических бомбардировщиков и угрозе дальнейших ударов крылатыми ракетами.

После часа ночи баллистическими ракетами были атакованы Киев и Кропивницкий. Кривой Рог и Винница подверглись ударам гиперзвуковых ракет «Циркон». Одновременно большие группы ударных беспилотников двигались с востока в направлении центральных областей Украины.

В Киеве после ракетного удара возникли пожары в Святошинском и Оболонском районах. По информации мэра Виталия Кличко, есть погибший и двое пострадавших.

В Киевской области в результате атаки пострадали пять человек, среди них несовершеннолетний. Частично разрушен частный дом.

Под ударом также оказалась Полтавская область. В Полтавском районе беспилотник попал в складские помещения одного из частных предприятий – один человек погиб. Кроме того, был атакован терминал «Новой почты». На месте возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Самые тяжелые последствия ночной атаки зафиксировали на Днепропетровщине и Львовщине.

В поселке Радушное возле Кривого Рога российская ракета попала в жилые дома. Из одного дома спасли двоих детей. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей – девочка шести лет и мальчики 11 и 17 лет. Ранее в Новопольском сельсовете сообщили, что среди погибших – многодетная семья Вороновых.

Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших – двое детей: мальчики шести и 15 лет. Поисково-спасательная операция продолжалась, специалисты проверяли информацию о возможных людях под завалами.

Во Львове последствия удара также оказались тяжелыми. По данным Львовской областной военной администрации, количество пострадавших возросло до 31 человека. Самой старшей пострадавшей стала 93-летняя женщина, самому младшему раненому – шесть лет. Мальчика госпитализировали с переломами двух конечностей.

В результате атаки повреждены более 20 жилых домов, школа и два детских сада. На улице Выговского зафиксировано прямое попадание ракеты в многоквартирный дом. Также продолжаются работы на улице Патона – спасатели смогли эвакуировать из-под завалов пожилую женщину, она жива.

Зеленский: «Невовременная помощь – это именно такие разрушения и жертвы»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью под ударом оказались Киев и область, Днепропетровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

По его словам, Россия выпустила по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Зеленский отметил работу украинской противовоздушной обороны, которая уничтожила значительную часть целей, однако подчеркнул, что нехватка ракет для систем ПВО остается критической проблемой.

«Этот российский террор снова доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей. И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня», – заявил президент.

Украинская ПВО уничтожила большинство целей

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Россия атаковала Украину 358 средствами воздушного нападения – 74 ракетами различных типов и 284 ударными беспилотниками.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 320 воздушных целей, среди них 55 ракет и 265 дронов.

Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области, однако под атакой оказались и другие регионы страны.

Военные сообщили о попаданиях 11 ракет и 17 беспилотников. Еще по восьми ракетам информация уточняется.

Ночью по всей Украине продолжалась масштабная воздушная тревога. Известно о погибших в Киеве, на Днепропетровщине и Полтавщине, а также о десятках пострадавших. Россия официально атаку пока не комментировала.

Украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries и порт в России

Минувшей ночью беспилотники атаковали несколько объектов на территории России.

По сообщениям российских властей и OSINT-аналитиков, под удар попали логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии, а также портовая инфраструктура в Тамани Краснодарского края РФ.

В Пензенской области был атакован сортировочный центр Wildberries площадью около 90 тысяч квадратных метров, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Региональные власти подтвердили атаку и сообщили об одном пострадавшем.

Из-за сильного задымления жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что из-за атаки прием поставок и отгрузка заказов на складе в Пензенской области временно не осуществляются.

В Удмуртии местные власти подтвердили атаку на одно из предприятий, а OSINT-аналитики заявили, что целью мог быть комплекс Wildberries в Сарапуле.

Также сообщалось о пожаре в районе нефтеналивного комплекса «Таманьнефтегаз» в порту Тамань.

Украинская сторона эти сообщения пока официально не комментировала.