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По данным СМИ, российская армия атаковала балкер Atlas Bey под флагом Танзании.

После удара на судне начался пожар, над заливом поднялся густой черный дым.

Это уже второй удар по судну за последние две недели.

Официальной информации о последствиях атаки от Одесской ОВА пока нет.

В Одесском заливе под удар попало торговое судно, находившееся на дальнем рейде одесского порта.

По информации издания «Думская», речь идет о балкере Atlas Bey под флагом Танзании. После атаки на судне начался пожар – очевидцы сообщали, что корпус окутали клубы густого черного дыма.

Как отмечает издание, это уже вторая атака на данный балкер.

14 июля судно вышло из порта Черноморска с грузом шрота и направлялось в один из турецких портов. Вблизи Одессы его атаковал российский ударный беспилотник.

Тогда погиб капитан судна, а 11 членов экипажа были эвакуированы на берег. После происшествия балкер остался на якоре.

Судно Atlas Bey построено в 1985 году. Его длина составляет 85 метров, ширина – 14 метров, дедвейт – 3678 тонн. Владельцем балкера является турецкая компания Okean Maritime Inc.

Официальной информации о нынешней атаке и ее последствиях от Одесской областной военной администрации на данный момент нет.

Напомним, 28 июля в акватории Черного моря в результате очередной атаки РФ было повреждено гражданское судно под флагом Либерии. В момент удара корабль находился на рейде без экипажа и груза.

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