Росіяни атакували балкер в Одеській затоці: на судні спалахнула пожежа

Ключевые моменты:

  • По данным СМИ, российская армия атаковала балкер Atlas Bey под флагом Танзании.
  • После удара на судне начался пожар, над заливом поднялся густой черный дым.
  • Это уже второй удар по судну за последние две недели.
  • Официальной информации о последствиях атаки от Одесской ОВА пока нет.

В Одесском заливе под удар попало торговое судно, находившееся на дальнем рейде одесского порта.

По информации издания «Думская», речь идет о балкере Atlas Bey под флагом Танзании. После атаки на судне начался пожар – очевидцы сообщали, что корпус окутали клубы густого черного дыма.

Как отмечает издание, это уже вторая атака на данный балкер.

14 июля судно вышло из порта Черноморска с грузом шрота и направлялось в один из турецких портов. Вблизи Одессы его атаковал российский ударный беспилотник.

Тогда погиб капитан судна, а 11 членов экипажа были эвакуированы на берег. После происшествия балкер остался на якоре.

Судно Atlas Bey построено в 1985 году. Его длина составляет 85 метров, ширина – 14 метров, дедвейт – 3678 тонн. Владельцем балкера является турецкая компания Okean Maritime Inc.

Официальной информации о нынешней атаке и ее последствиях от Одесской областной военной администрации на данный момент нет.

Напомним, 28 июля в акватории Черного моря в результате очередной атаки РФ было повреждено гражданское судно под флагом Либерии. В момент удара корабль находился на рейде без экипажа и груза.

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