Раны Одессы: Дворец спорта и многоэтажки рядом после рашистского обстрела (фоторепортаж)

Первое, что услышала рядом с Дворцом спорта на проспекте Шевченко: «Главное, что люди живы…». Кто-то ответил (или сказал самому себе): «Боже, что эти рашистские твари делают!». Замечание от еще одного «созерцателя»: «Не оскорбляйте тварей!»…
Да, мы возле Дворца спорта, изуродованного от взрывной волны после вчерашнего ракетного удара по Одессе…
Несчастный Дворец спорта… Боже, сколько же стекла вокруг Дворца! И это при том, что его убирали вчера, а после был ливень…
Что тут делают люди? Работает оперативный штаб, волонтеры приехали с горячей едой… Сотни метров пленки, плиты OSB, еще какие-то стройматериалы «первой потребности»…
Обходим Дворец спорта… Рядом с Дворцом – многоэтажка. И еще одна… Целые, но почти совсем без окон…
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Еще услышала от пожилой женщины:
– Третий год идет война, а мне все еще кажется, что вижу жуткий сон…
Нет, жуткая реальность. Как она выглядит – смотрите на наших фото:
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