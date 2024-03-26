Новости Одессы и Одесской области

Раны Одессы: Дворец спорта и многоэтажки рядом после рашистского обстрела (фоторепортаж)

Раны Одессы: Дворец спорта и многоэтажки рядом после рашистского обстрела (фоторепортаж)

Первое, что услышала рядом с Дворцом спорта на проспекте Шевченко: «Главное, что люди живы…». Кто-то ответил (или сказал самому себе): «Боже, что эти рашистские твари делают!». Замечание от еще одного «созерцателя»: «Не оскорбляйте тварей!»…

Да, мы возле Дворца спорта, изуродованного от взрывной волны после вчерашнего ракетного удара по Одессе

Несчастный Дворец спорта… Боже, сколько же стекла вокруг Дворца! И это при том, что его убирали вчера, а после был ливень…

У Дворца спорта в Одессе, 26 марта 2024
Одесса после обстрела, 26 марта 2024
Одесский Дворец спорта после обстрела, оперативный штаб
Одесский Дворец спорта после обстрела, помощь пострадавшим
Одесский Дворец спорта после обстрела 25 марта 2024
Одесский Дворец спорта после обстрела, 26 марта 2024

Что тут делают люди? Работает оперативный штаб, волонтеры приехали с горячей едой… Сотни метров пленки, плиты OSB, еще какие-то стройматериалы «первой потребности»…

Обходим Дворец спорта… Рядом с Дворцом – многоэтажка. И еще одна… Целые, но почти совсем без окон…

Одесская многоэтажка после обстрела
После обстрела Одессы 25марта
Одесский Дворец спорта после обстрела, окно
Одесский Дворец спорта после обстрела, вид из окна
Одесский Дворец спорта после обстрела, выбитые окна
Одесский Дворец спорта после обстрела, клуб Черномор

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Еще услышала от пожилой женщины:

– Третий год идет война, а мне все еще кажется, что вижу жуткий сон…

Нет, жуткая реальность. Как она выглядит – смотрите на наших фото:

Одесский Дворец спорта после обстрела, вид сзади
После обстрела Одессы 25 марта 2024
Одесский Дворец спорта после обстрела, стекла
Одесский Дворец спорта после обстрела, изуродованный фасад
Одесский Дворец спорта после обстрела, ледовая арена
Одесский Дворец спорта после обстрела, наведение порядка
Одесский Дворец спорта после обстрела, горячий обед

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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