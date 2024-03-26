Раны Одессы: Дворец спорта и многоэтажки рядом после рашистского обстрела (фоторепортаж)

Да, мы возле Дворца спорта, изуродованного от взрывной волны после вчерашнего ракетного удара по Одессе…

Несчастный Дворец спорта… Боже, сколько же стекла вокруг Дворца! И это при том, что его убирали вчера, а после был ливень…

Что тут делают люди? Работает оперативный штаб, волонтеры приехали с горячей едой… Сотни метров пленки, плиты OSB, еще какие-то стройматериалы «первой потребности»…

Обходим Дворец спорта… Рядом с Дворцом – многоэтажка. И еще одна… Целые, но почти совсем без окон…

Еще услышала от пожилой женщины:

– Третий год идет война, а мне все еще кажется, что вижу жуткий сон…

Нет, жуткая реальность. Как она выглядит – смотрите на наших фото:

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